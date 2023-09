Ďalší ROZCHOD v šoubiznise?! Raper Separ to mal ukončiť s mladučkou Cynthiou: AHA, čo zverejnil

Galéria (54)

Plus JEDEN DEŇ pripomína, že Separ prežil ťažký rok 2020, kedy mu stroskotalo manželstvo a následne podstupoval náročné chemoterapie. V tom čase mu očarovala iba 21-ročná tanečnica Cynthia. Samotná blondínka najprv vo vyjadreniach na Instagrame popierala, že by tvorili pár. Následne sa však pochválila selfie videami, ako spolu išli v aute a krátko na to Cynthia sadla do lietadla a odletela na exotický Zanzibar. Tam ju už čakal rozvedený raper, ktorý sa do Afriky presunul z Dubaja, kde predtým trávil dovolenku s exmanželkou Tinou, ich dcérou Aničkou a jej synom z predchádzajúceho vzťahu Leom.

Raper Separ Zdroj: JÚLIUS DÚBRAVAY

Nasledovalo Cynthiino sťahovanie do raperovej vily pri jazere v dedinke neďaleko Bratislavy. Cynthia si napokon našla aj cestu k Separovej ex Tine a všetci sa spolu zvykli stretávať na rôznych rodinných udalostiach. Všetko nasvedčovalo tomu, že dvojici to klape, o čom svedčali aj ich časté spoločné fotografie či videá na sociálnej sieti. No opak je pravdou.