Najprotivnejšia celebrita vo Varoch: TÁTO hollywoodska herečka privádzala Čechov do zúfalstva

Už 57. ročník poctili svojou prítomnosťou také hviezdy ako Russell Crowe, Evan McGregor, Alicia Vikander či Robin Wright. Predstaviteľ Gladiátora pricestoval do Varov v stredu a lepšiu reklamu festivalu robiť nemohol. Rozdával úsmevy na všetky strany a kúpeľným mestom vyzeral byť úprimne očarený. Nie s každou hviezdou svetového formátu to však majú organizátori ľahké! Extra.cz v tejto súvislosti pripomína slávnu herečku, ktorá si vyslúžia titul "najprotivnejšia celebrita Karlových Varov“. Uma Thurman bola hlavnou hviezdou filmového festivalu v roku 2017. Portál doslova píše, že sa hviezda filmov Pulp Fiction a Kill Bill "predviedla ako panovačná fúria, ktorej je lepšie sa vyhnúť.“

Po prílete do Česka ešte vyzeralo všetko slnkom zaliate, herečka rozdávala autogramy, usmievala sa, laškovala s fotografmi a absolvovala večeru s prezidentom festivalu Jiřím Bartoškom. Keď však Uma dorazila na červený koberec, zmenila sa na inú osobu. Vlastnú dcéru nenechala vystúpiť z limuzíny a zabuchla pred ňou dvere. Škandál vyvolala po tom, čo si z rúk Bartošku prevzala ocenenie. Hoci mala ísť spolu s ostatnými hviezdami pózovať pred fotostenu, utiekla zadným vchodom. Ako v čase konania festivalu písal denník Blesk , Uma usporiadateľom zamotala hlavu tým, že sa nechcela fotiť a rozhovory dávala len s nechuťou.

Uma Thurman Zdroj: Getty Images

Pred premietaním oboch dielov filmu Kill Bill v letnom kine zase nakráčala na pódium skôr, ako ju moderátori zavolali. "Ospravedlňujem sa, počula som svoje meno, a tak som prišla. Čeština je trochu ťažká na pochopenie, tak som nevedela, či už mám ísť. Som rada, že tu môžem uviesť film, na ktorom som pracovala pred štrnástimi rokmi. Scenár mal okolo 160 strán, už si to presne nepamätám. Pamäť mi už neslúži. Užite si to a dobrú noc,“ vyhŕkla herečka a odišla do auta. Každý rok je tiež počas festivalu zvykom, že hlavná hviezda príde ako hosť na nakrúcania programu Na plovárně, ktorý moderuje Marek Eben.