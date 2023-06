Madonna je na tom ZLE: Našli ju v BEZVEDOMÍ a ruší turné?

Galéria (10)

Zdroj portálu Page Six povedal, že kráľovnú popu našli v sobotu bez reakcie a previezli ju do newyorskej nemocnice, kde ju zaintubovali a umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dozvedeli sa, že odvtedy ju extubovali a presunuli z oddelenia intenzívnej starostlivosti do normálnej nemocničnej izby, kde po jej boku zostala dcéra Lourdes Leon.

Madonnin dlhoročný manažér Guy Oseary na Instagrame vysvetlil, že u hudobníčky "sa objavila vážna bakteriálna infekcia, ktorá viedla k niekoľkodňovému pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti".