Mamba Dasha: Plánujú spoločne kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí?

Minulé leto si si pre prácu poriadne neužila, no zdá sa, že tento rok nič nenechávaš na náhodu a už v máji ste odleteli na dovolenku do Dubaja. Splnilo to svoj účel?

Po minulé roky sme pracovali do úmoru a na dovolenku nikdy neostal čas, keďže sme šli z projektu do projektu. Následne sme bývali chronicky vyčerpaní a sem-tam prichádzali aj vyhorenia, takže som si povedala “dosť, treba aj oddychovať!” Hneď, ako sme sa vrátili z Dubaja, sme opäť nabehli do pracovného kolotoča. Viem si teda predstaviť, že ak by som dovolenku nekúpila vopred, pravdepodobne by sme zase nikam nešli a makali bez pauzy. Takto sme boli doslova „prinútení“ ísť a oddýchnuť si.



Dáša Mamba Šarközyová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXqSgf9tTmT/

Očaril vás Dubaj?

Vybrali sme ho kvôli zaručenému teplu a pomerne krátkemu letu a aj preto, lebo sme tam ešte neboli a chceli sme ho spoznať. Nezažili sme však ten „instagramový” život priamo pod Burj Khalifou, skôr to bola typická dovolenka v rezorte plnom paliem ďalej od centra, keďže sme naozaj išli za oddychom. Nemám teda úplne právo hodnotiť krajinu takto z jedného pozretia, ale môj subjektívny pocit je, že príliš veľa peňazí za málo muziky. Až tak veľmi neočarí, ale rozhodne ani neurazí.