Peklo herečky Vlastiny Svátkovej: Mladá fanúšička ju začala TERORIZOVAŤ, zakročila POLÍCIA!

Galéria (51)

Blondínku môžu diváci poznať z filmov Všetko alebo nič, Ženy v pokušení, markizáckeho seriálu Kukučka či seriálu Hotel na Jojke. Teší sa tiež priazni fanúšikov na Instagrame, sleduje ju tam cez 42-tisíc ľudí. Snaha komunikovať s nimi sa však herečke kruto vypomstila a pripravila jej krušné chvíle! Ako píše Blesk.cz , jedna zo sledujúcich sa jej zverila, že pomýšľa na samovraždu. Svátková sa jej snažila pomôcť a komunikovala s ňou. Mladá Slovenka ju následne zahlcovala správami a dokonca sa začala objavovať na akciách, kam Svátková pracovne chodila.

Herečka si fanúšičku následne zablokovala, tým však začalo pre ňu aj jej rodinu kybernetické peklo. "Je dôležité si uvedomiť, že vy nie ste psychológ či psychiater a nemôžete sa snažiť takto pomáhať, pretože sa to obráti proti vám,“ hovorí dnes už poučená Vlastina. Žena sa jej totiž následne ozývala z falošných účtov a nešťastná herečka ich od ráno do večera blokovala. Fanúšička zašla ešte ďalej a vypisovala herečkiným priateľom a posielala im útržky súkromných správ.

Vlastina Svátková sa okrem herectva venuje aj písaniu. Zdroj: Instagram/vlastinasvatkova