Šéfka z PEKLA? Pozrite, čo si obliekla Kim Kardashian na SVADBU svojej bývalej asistentky

Stephanie Shepherd je bývalá osobná asistentka Kim Kardashian, neskôr sa vypracovala na výkonnú riaditeľku v jej kozmetickej firme KKW Beauty. S Kim sa stali aj blízkymi kamarátkami, preto fanúšikov ostro sledovanej celebritnej rodinky a ich reality šou šokovalo, keď Stephanie dostala v roku 2017 padáka. Posťažovala sa totiž Kourtney, najstaršej zo sestier, že sa cíti kariérne nenaplnená, a tá to povedala Kim. Hviezda niesla ťažko, že Stephanie neprišla priamo za ňou a namiesto toho sa sťažovala jej sestre.

Stephanie Shepherd, bývalá asistentka Kim Kardashian Zdroj: Getty Images

Bývalá asistentka však napokon ostala s ženami z celebritného klanu za dobre, a tak teraz viaceré z nich nechýbali na jej hviezdnej svadbe. Stephanie si cez víkend v Beverly Hills brala Larryho Jacksona, bývalého riaditeľa v úspešnej firme Apple Music, ktorá si nedávno založil vlastnú hudobnú spoločnosť. Ako píše Daily Mail , na ich svadobnej recepcii sa tak zabávalo, tancovalo a pilo množstvo celebrít. Prišli manželia Justin a Hailey Bieberovci, modelka Naomi Campbell či speváčka Alicia Keys, svadobčanov zabával raper Timbaland.