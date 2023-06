Heidi Klum sa túžbou po DIEŤATI netajila: Je v 50 rokoch TEHOTNÁ? Len sa pozrite na tie FOTKY

Modelka Heidi Klum (50) s manželom Tomom Kaulitzom (33) vyrazili za romantikou do Benátok. Prominentný párik sa verejne oddáva bozkom a objatiam, ako by boli stále čerstvo zamilovaní.

Galéria (42)

Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , nemecká modelka, ktorá napriek zrelému veku vyzerá stále dokonale, najnovšie šokovala verejnosť. Užíva si totiž romantické chvíle so svojím mladým manželom v Benátkach a pri pohľade na ich spoločné fotografie nejednému človeku napadne, že musí byť v požehnanom stave.

Heidi síce prednedávnom oslávila päťdesiatku, no chýri o jej tehotenstve sú známe aj z minulosti. Napriek tomu sa niekedy nevyhne otázkam o tom, či by ešte túžila po jednom dieťatku. I keď ona má veľkú rodinu, jej manžel Tom totiž zatiaľ nemá vlastné dieťa. Na túto tému sa s ňou vo svojej tolkšou bavila aj Jennifer Hudson. Modelke dala zopár otázok, na ktoré mala odpovedať len "áno" alebo "nie“. Jednou z nich bolo, či by ešte chcela mať dieťatko.

Heidi Klum a jej partner Tom Kaulitz Zdroj: Getty Images