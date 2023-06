Britney znechucuje svojich fanúšikov čoraz viac: Čo to stvára so svojimi PRSIAMI?!

Galéria (65)

Svetoznáma blondína je neslávne známa tým, že na Instagrame zverejňuje lascívne príspevky neraz za hranicou vkusu. Svoj profil niekedy nárazovo zahlcuje obnaženými fotkami a jej 42 miliónov sledovateľov nestíha dvíhať obočie od údivu. Takto pred rokom vyvolala rozruch fotkami, na ktorých bola nahá a chúlostivé miesta si prekryla len huňatým šteniatkom. A zjavne sa nepoučila!

Podľa jej najnovších príspevkov to vyzerá, že Britney je posadnutá svojimi prsiami. Za 8 hodín stihla pridať hneď tri videá, na ktorých ich ostentatívne pretŕča či dokonca sa za prsníky chytá a tlačí si ich provokatívne k sebe. Úplným vrcholom je video, na ktorom sa vála po svojom psovi. Ten ju labkami odtláča, áno, práve do jej predností, a nadšená Britney sa pozerá do objektívu ako v extáze. Speváčka k spomínaným príspevkom zakázala komentáre. Možno aj preto, že jej fanúšikom pripadá lacné odhaľovanie, hlavne v kombinácii so zvieraťom, často cez čiaru. Neobvyklé nie sú ani komentáre, v ktorých vyjadrujú obavy o jej duševné zdravie a píšu, že potrebuje psychologickú pomoc

Speváčka sa neraz fotí so psom, na tomto zábere je výnimočne zahalená. Zdroj: Instagram/Britney Spears