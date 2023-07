Moderátorka Janka Slačková pár kilometrov od plameňov: Situácia na gréckom ostrove je KRITICKÁ!

Galéria (22)

Už nejaký ten čas sa tešila na dovolenku plnú oddychu a radosti, zmenilo sa to na žiaľ a smútok z toho, čo sa na ostrove Rhodos deje. Janka opísala situáciu, ktorá je skutočne alarmujúca: „Je to od nás vzdialené kúsok, ale celý čas nám tvrdili, že máme šťastie, pretože ten oheň postupuje druhou stranou,” povedala v Teleráne.

„Včera večer už situácia vyzerala trochu inak, celý čas sme videli iba dym, ale teraz už vidíme aj plamene, takže predpokladám, že ten oheň sa pomaly, ale isto šíri naším smerom. Ráno, keď som vyšla na balkón, už som aj cítila dym, aj je vidno na oblečení, na plavkách popol," prezradila.