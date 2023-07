Dejdarov SYN má slabosť na Slovenky: Najprv misska, teraz zbalil túto mladučkú KRÁSKU!

Galéria (29)

V zámorí hrával hokej, jeho sen o NHL sa však rozplynul po ťažkom zranení chrbtice. Ako píše Expres.cz, potetovaný mladík má zjavne slabosť na ženy spod Tatier. Najprv mu učarovala modelka a 1. Vicemiss Universe Slovenskej republiky 2018 Sofia Sekelová. Matěj sa so sexi blondínou zoznámil v roku 2019 na nakrúcaní filmu Vianoce budú!, v ktorom hral jeho otec jednu z hlavných postáv. Vzťah napokon dvojici vydržal len niekoľko mesiacov.

Teraz však Dejdar mladší prišiel na českú premiéru filmu Barbie v ďalšej šarmantnej spoločnosti, a opäť jeho srdce uchmatla Slovenka! Podľa Matěja to bola láska na prvý pohľad. "Je to moja druhá priateľka a znovu je to Slovenka. Slávili sme Silvester v Jasnej. Išli sme oproti sebe po schodoch a hneď, ako som ju uvidel, to bolo jasné,“ porozprával s tým, že krásna Sára ho najprv odmietla, ale v januári sa predsa len dali dokopy. "U mňa to bolo až na druhý pohľad. Je to romantik, tým ma práve dostal,“ porozprávala priateľka hercovho syna s tým, že Matěj jej posielal kvety alebo ju zobral na výlet do Barcelony.

Matěj Dejdar a jeho priateľka Sára na premiére filmu Barbie. Zdroj: Profimedia