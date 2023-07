Manželka Igora Kmeťa nečakane OTEHOTNELA v 49 rokoch, teraz priznal: TRPELI sme a MODLILI sa!

Galéria (41)

Jeho manželka Vierka mala 49 rokov, keď nečakane a neplánovane otehotnela. Synček Denis prišiel na svet v júni 2017, dnes už robí rodičom radosť vyše šesť rokov. Obdobie, keď sa manželia Kmeťovci dozvedeli, že budú mať vo vyššom veku opäť dieťa, však bolo poriadne strastiplné. Hudobník teraz porozprával viac portálu Topky.sk . Bábätko bolo v tele manželky Vierky uložené v takej polohe, že ho neprezradilo rastúce bruško. Hudobníkova žena o svojom požehnanom stave netušila do 6. mesiaca. "Manželka mala už 49 rokov, tak si myslela, že ide do prechodu. Ona nemala žiadne bruško. Fakticky už v 5. mesiaci som ja spozoroval, že počúvaj, nepribrala si troška?“ zaspomínal Kmeťo. S manželkou však mali pochybnosti, či je v poriadku, tak zašla za lekárom. Od neho sa vrátila s plačom!

Manželia Kmeťovci Zdroj: Instagram/igor_kmeto_st