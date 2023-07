Krásna herečka Antónia Lišková: K filmu som sa dostala náhodou!

Mala len sedemnásť, keď odišla hľadať šťastie do Talianska a hoci si vyskúšala prácu čašníčky, babysitterky a modelky, jej talent ju predurčil na to, aby sa stala jednou z najospevovanejších herečiek.

Antónia sa dostala k filmu náhodou, dnes má však na konte desiatky filmov a seriálov aj nomináciu na prestížnu filmovú cenu David di Donatello. Aj keď je jej domovom už Taliansko, na Slovensko sa rada a často vracia – súkromne aj kvôli pracovným ponukám. V rámci našej tvorby tak zažiarila v seriáli Milenky a vo filmoch Šťastný nový rok a Šťastný nový rok 2: Dobro došli. Najnovšie ste mohli Antóniu vidieť vo fantasy seriáli Vedma.

Antónia Lišková Zdroj: Profimedia.sk

K filmu ste sa dostali náhodou, keď vás oslovil do úlohy špiónky priamo režisér a povedal – práve vás som hľadal! To je príjemné! Veríte na šťastné náhody?

Samozrejme, že verím na náhody, veď môj život je plný šťastných náhod!



Bolo pre vás náročné presadiť sa v talianskom filme ako cudzinka? Kedy nastal ten moment, keď ste si uvedomili, že vás medzi seba prijali?

Keď som začala dostávať ponuky na úlohy Talianky, a nielen cudzinky. To bol zlomový bod.



Slováci o vás vravia, že ste „naša“ herečka, Taliani zasa, že ste „ich“. Kde sa cítite viac doma?

Moje srdce je rozdelené na dve rovnaké časti.



Ako vnímate rozdiely medzi talianskou a slovenskou produkciou? My si totiž často predstavujeme, že v zahraničí je všetko lepšie, štáb má vyšší budget, starajú sa o vás skoro ako v Hollywoode…

Myslím, že ten jediný rozdiel je v tom, že v Taliansku majú lepšie ekonomické podmienky hlavne preto, že taliansky trh je omnoho väčší ako náš. Čo sa týka profesionality, nemáme im čo závidieť.