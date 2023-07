Petrana prelomila mlčanie, vyjadrila sa k Tomášovi a Marcele: Môže toto byť pravda?

Galéria (52)

Dvojica, medzi ktorou to v šou od začiatku iskrilo, sa naozaj dala dokopy. Na rozlúčku si mali zamávať začiatkom mája po piatich mesiacoch vzťahu. Neprešli ani dva mesiace, Tomáš prišiel na leto na Slovensko a začal sa stretávať s inou kráskou z Ruže, dračicou Marcelou. Ich prvé rande "na kávičke“ a fotky z neho neunikli snáď nikomu. Denník Plus JEDEN DEŇ vtedy oslovil Tomášovu bývalku Petranu, čo si o tom myslí. "Je to úplne pochopiteľné, keďže Marcela ide do novej série Farmy a treba ju momentálne promovať. Vôbec sa tomu nečudujem, hlavne po vzhliadnutí toho jasne naplánovaného stretnutia 'prichyteného paparazzi'," vyjadrila sa štipľavo víťazka Ruže pre nevestu, ktorá si možno myslela, že randenie Tomáša a Marcely je len naoko.

Tomáš Tarr mal na Marcelu od začiatku šou slabosť. Koncom júna si dali rande na káve. Zdroj: archív T.T.

Dvojica však deň čo deň dokazuje, že je naozaj spolu. Zdieľali už množstvo záberov zo spoločných chvíľ, Tomáš napríklad vo štvrtok pozdravoval sledovateľov z fitka vo Zvolene, odkiaľ pochádza práve Marcela. Jej roztomilú sučku Piškótku nosí pravidelne na rukách, akoby bola jeho. Tento týždeň tiež zaľúbenci pozdravovali z kúpaliska. Marcela vo videu lákala mladé ženy, aby sa prihlásili do druhej série šou Ruža pre nevestu, s tým, že možno stretnú toho pravého. "A aj keď vás v 8. epizóde vyhodí, možno s ním potom skončíte takto na kupku,“ zažartovala a ukázala, že leží vedľa Tomáša.