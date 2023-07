Chlapi budú žiarliť: 5 HOT FAKTOV, ktoré ste nevedeli o ženskej pýche!

Medzi nohami máme zázrak, ktorý zo seba zvládne vypudiť menší melón a čistí sa úplne sám. No a potom je tu ešte toto:

1. Nikdy sa v nej nič nestratí

Ani vibrátor, ani tampón, ani nič. Od zvyšku tela ju totiž oddeľuje krčok maternice, ktorý sa otvorí iba počas pôrodu. Spýtajte sa ale lekárov, čo všetko už vyťahovali zo zadkov. Hrubé črevo je trocha ako Bermudský trojuholník, zapatroší sa v ňom kadečo. Pozor na to!

Zdroj: Shutterstock

2. Má pH ako fajnové vína

Zdravá vagína má pH v rozmedzí od 3,8 do 4,5. Veľmi podobné pH mávajú kvalitné vína. A rajčiny. Ale tie nás nezaujímajú.

Zdroj: Getty Images

3. V klitorise je dvakrát toľko nervových zakončení, ako v penise

Slávny penis má približne 4000 nerovových zakončení. Slávny, alebo skôr bájny klitoris, ktorý majú muži niekedy problém nájsť, až 8000! Ha!

Zdroj: Shutterstock

4. Správa sa ako chameleón.

Správne, mení farbu. Keď ste vzrušená, stmavne, pretože sa do nej nahrnie krv. A keď je po všetkom, vráti sa k pôvodnému odtieňu akoby nič.

Zdroj: shutterstock

5. Dokáže si „prdnúť“

A často to robí napríklad po sexe, počas ktorého do seba natiahne vzduch, ktorý sa následne uvoľní, keď sa vyprázdni (čiže, keď z nej vyjde tá tvrdá vecička). No povedzte, zvládne toto penis?