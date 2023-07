Simona Salátová priznala TRÁPENIE: Problémy s exekútormi! Prečo sa jej toto DEJE?!

Galéria (50)

Ako malé dievčatko bola svedkom toho, ako otec tyran surovo bil jej mamu. Neskôr dokonca bil aj ju a jej brata, keď sa pokúšali mamu brániť. Po rokoch pekla jej otec skončil vo väzení, ona s bratom potom žili u babky a neskôr sa dokonca ocitli v detskom domove. Zo Simony je dnes úspešná komička, ktorá má vlastnú rodinu. Ako sa teraz zverila na sociálnej sieti, traumatizujúce chvíle sa jej však pravidelne pripomínajú.

"Už som si aj trošku zvykla, že aj keby som úplne dokázala vytesniť všetko, čo sa mi stalo v detstve, aj tak ma na to raz za pol roka upozorní obálka od exekútora. Mená, dátumy narodení, adresáti nezastihnutí, nezaplatené výživné, udajte bydlisko matky a otca, koľko vám dlžia. 20 rokov od momentov, kedy sme sa krčili pred otcom na povale stále musím odpovedať na takéto otázky stále iným ľuďom. Nehovoriac o pohľadoch poštárok, keď preberám obálky od exekútorov,“ vypísala sa z pocitov Simona, ktorá sama dlžníčkou nie je, naopak, rodičia dlžia jej na výživnom.

Komička Simona Salátová

"Niekedy mám chuť do celého sveta kričať, že neviem. Neviem, kde sú, ani ma to nezaujíma, neviem, čo robia, a ani koľko mi dlžia.

Mám chuť sa pýtať tých ľudí s otázkami, či niekto vôbec môže spočítať, koľko mi dlžia… Bola by som najradšej, keby to splácali pokojom,“ vyslovila svoje želanie komička. V komentároch sa jej dostalo obrovskej vlny podpory.