Laura prehovorila o PÔRODE: Nastali komplikácie a moje telo to nedalo!

Len včera obletela Slovensko novinka o tom, že Borisovi Kollárovi sa narodilo trináste dieťa. Bývalá účastníčka speváckej súťaže mu porodila synčeka so skutočne zaujímavým menom: „Volá sa Abner, nezvyčajné meno, ale veľmi sa mu hodí. Doslova nám rozsvietil život, čo má aj vo význame mena - otec svetla," prezradila pre Nový Čas. „Malinký sa narodil minulý štvrtok 6. júla, termín sme však mali mať skôr. Syn mal 53 cm a takmer 4 kilogramy. Narodil sa s úsmevom. Je veľmi krásny a dobrý," hovorí s radosťou.

Laura Vizváryová Zdroj: Instargram / _leyla.lv