Plánujete dovolenku na Mykonose? Tieto miesta a bary musíte navštíviť!

Miliardári, hollywoodske hviezdy a športovci. Trúfate si medzi nich zapadnúť? Na Mykonose žiaden problém! Luxusný únik od každodenného života si navyše užijete so všetkým, čok dokonalej dovolenke patrí: slnečné lúče, čisté more, nádherné pláže a to jedlo… skrátka báseň. Nie div, že tejto destinácii podľahli stovky vplyvných ľudí, ktorí sa sem každoročne vracajúa vo veľkom míňajú, čo cez rok zarobili. Ako sa však z kedysi pokojného ostrova stal párty ostrov?



Prvá influencerka Jackie O.

Svoj turistický rozvoj začal Mykonos relatívne neskoro, až koncom 20. rokov. Ostrov vetra, ako sa bežne nazýva, bol kedysi pokojným rybárskym miestom. Turisti ho začali vyhľadávať až po archeologickom náleze na neďalekom ostrovčeku Délos, kde sa nachádza starobylé rodisko božských dvojčiat Apollóna (boha Slnka) a Artemis (bohyne Mesiaca). Mykonos si obľúbili vplyvní cestovatelia, umelci a významní ľudia, ktorí si na ostrove užívali pokoj, súkromie a všetky kvality Grécka. O ozajstný boom sa v 70. rokoch postarala prvá dáma USA Jackie Kennedy Onassis. Tej malebný ostrov učaroval natoľko, že ho predstavila svojim americkým priateľom, ktorí boli z tohto miesta rovnako nadšení. Miestni obyvatelia ich uvítali s otvorenou náručou a ostrov sa rýchlo zapísal do povedomia turistov. Postupne tu začali vyrastať nové hotely, reštaurácie a plážové kluby a z kedysi nenápadného ostrova sa stalo miesto divokej zábavy a synonymum slova posh.

Malé Benátky

Dnes je Mykonos snom nejedného cestovateľa, ktorý si sem okrem zábavy príde vychutnať aj povestnú pozlátku. Prvotriedne hotely a dizajnérske butiky, ako stvorené pre horných desaťtisíc, lákajú celebrity, ktorým padne po slnečnom dni na privátnej jachte vhod trochu shoppingu. Známe influencerky zas svoj kontent napĺňajú zábermi z hriešne drahých hotelov na útesoch s infinity bazénmi. Lákadlom pre všetkých, bez ohľadu na počet núl na bankovom účte, sú však rozprávkovo biele uličky mesta či veterné mlyny Kato Mili, ktoré od 16. storočia strážia vstup na pevninu. Pod mlynmi na vás čaká slávna štvrť Little Venice. Chodníček, na ktorom vám pri silnejšom vetre obmýva nohy morská voda, lemujú farebné, kedysi rybárske domčeky, ktoré dnes fungujú ako bary a reštaurácie. Drink za malým stolčekom pri západe slnka je tu zážitkom za milión a nemusíte byť ani milionárom.

Najlepšie kluby na Mykonose

Scorpios – Podnik v púštnom štýle sa považuje za najexkluzívnejší a počas sezóny sa sem dostanete len s rezerváciou. Klub lemuje pobrežie mora a ponúka niekoľko súkromných pláží s ležadlami. Má vlastný stage, kde pravidelne vystupujú najväčšie hudobné hviezdy. Fantastické jedlo a nápoje tu pripravujú vychýrení majstri kuchyne.

Tropicana – Podnik získal v roku 2012 ocenenie najsexi plážový bar. Miesto vyhľadávajú najmä mladí ľudia, ktorí si užívajú zábavu až do piatej ráno. Nachádza sa na pláži Paradise a hneď vedľa baru nájdete aj jeden z najluxusnejších hotelov Mykonosu - Tropicana Hotel.

Jackie O´s – Vznikol ako pocta americkej prvej dáme a dnes je jedným z najslávnejších gay barov ostrova. Má vlastnú jacuzzi, bazén a ponúka nádherný panoramaticky výhľad. Cez deň si tu môžete rezervovať výlet na tradičnej gréckej rybárskej lodi a večerným programom sú často drag queen shows.

Kalua – Bar inšpirovaný 70. rokmi a obdobím hippies. Už takmer 20 rokov patrí k najlepším plážovým klubom ostrova. Okrem štýlových miest na ležanie a sedenie pri pláži ponúka stredomorské a japonské pokrmy a mix tých najlepších koktailov.

SantAnna – Nádherný bar v boho štýle a prírodných farbách vás dostane najmä súkromným bazénom so slanou vodou. Okolo sa nachádzajú moderné postele a ozdobné suché trávy.