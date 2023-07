Čo si dáva Evelyn, keď ju chytí depka? Tento drink musíte vyskúšať!

Pod nový príspevok sa známa komička vyjadrila slovami: "Dobré ránko toto je môj me moment s @kinley ! Niekedy zvíťazí moje dobré “ME” a keď nie … tak sa snažím urobiť všetko aby znovu bolo dobre :) pro tip : twerking a espresso tonic fakt pomáhajú 😀😀😀

Letný nealko drink ešte vyšperkovala svojou obľúbenou ružovou verziou toniku a hneď potom vyrazila na bicyklovačku s kamarátom. Viete ako sa osviežujúci drink pripravuje?

Do pohára najprv vložíme kocky ľadu a potom nalejeme tonic. Do čistej šálky si pripravíme dvojité espresso, ktoré následne opatrne prelejeme do pripraveného pohára s tonikom tak, aby sa nám tieto dva nápoje nezmiešali. Ak je tonic správne vychladený, espresso by malo zostať v hornej polovici pohára. Okraj pohára dozdobíme plátkom citrónu/pomaranču a môžeme podávať. Drink sa najlepšie pije so slamkou.