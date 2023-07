ROZHOVOR Wanda Adamík Hrycová: Pre okolie som bola dlho len „povolaním dcéra"!

To, že krv nie je voda, potvrdzuje jedna z našich najúspešnejších producentiek Wanda Hrycová, ktorá sa rozhodla kráčať v šľapajach svojho otca Andyho. Dravo si išla za svojím snom, aby svetu ukázala, že to nie je len o mene, ale o talente a akomsi chtíči, ktorý ju poháňa.

Čo vás na práci producentky vždy lákalo? Uvažovali ste kedysi aj o inej filmovej profesii?

Od malička ma to ťahalo na filmový pľac, no nikdy nie pred kameru. Najviac ma bavilo pozorovať produkčných, lebo tí boli jediní, ktorí na filmovačke nonstop kmitali. Stále behali, telefonovali, stále sa okolo nich niečo dialo. To ma vždy bavilo a lákalo. Ten ruch, zmena, nonstop nové výzvy a ich zdolávania. Vtedy som ešte netušila, že existujú aj producenti a, samozrejme, ani čo je náplňou ich práce. To prišlo až oveľa oveľa neskôr.

Trochu nám ju teda priblížte. Predsa len, prácu režiséra si vie zrejme predstaviť každý, čo je však gro práce producenta?

Je to veľmi komplexná práca, ktorá vyžaduje cit na spoločenskú objednávku a schopnosť odhadnúť alebo vytvoriť dopyt, istú mieru kreativity a schopnosti byť najbližším partnerom v práci kreatívnemu tímu (scenárista, dramaturg, režisér, kameraman, architekt, kostýmový výtvarník, strihač, hudobný skladateľ), ako aj schopnosť vedieť si vybrať tých najlepších spolupracovníkov. Producent musí mať veľký organizačný talent, vedieť sa rýchlo rozhodovať v krízových situáciách, no a, samozrejme, musí vedieť presvedčiť tých, ktorí majú peniaze, aby ich investovali tam, kde producent vidí potenciál ich zhodnotenia skôr ako ktokoľvek iný. Musí však vedieť aj dobre počítať, lebo celé to dáva zmysel len vtedy, keď sa výsledok rovnice príjmy mínus výdavky rovná pozitívnemu číslu.

Sivá eminencia - Wanda Adamík Hrycová Zdroj: EMIL VAŠKO

Takže, ešte aj matematika... Vyzerá to tak, že dobrý producent musí vedieť z každého rožka troška.

Myslím, že by mal mať všeobecný rozhľad. Malo by ho zaujímať dianie v spoločnosti, mal by vedieť odhadnúť, čím spoločnosť žije, čo môže jeho publikum zaujať. Teda aspoň producent, ako som ja, taký, ktorý chce tvoriť pre čo najširšiu masu ľudí, nechce však pritom robiť kvalitatívne a kreatívne kompromisy. Ideálny producent, ktorý však neviem, či existuje, by mal spĺňať všetko to, čo som opísala.

Máte pocit, že je filmárčina stále akýsi man's world? Mali ste to ako žena ťažšie dostať sa medzi našu špičku?

V mojom prípade bolo najkomplikovanejšie vymaniť sa z tieňa svojho otca. Ten, keďže pôsobil v rovnakej branži, bol úspešný, mimoriadne výrazný a dominantný. Každý ho poznal, bol na jednej strane mojím tútorom, sprievodcom, učiteľom, ale aj najväčším kritikom. Pre okolie som zas bola „povolaním dcéra“, takže ma stálo množstvo úsilia a aj času sa tejto nálepky zbaviť. Mojou výzvou teda nebolo predrať sa pomedzi iných chlapov, ale vystúpiť z otcovho tieňa. Napokon sa to podarilo.

Nemali ste niekedy chuť zarúbať ešte vyššie? Neláka vás ako ďalšia veľká výzva Hollywood?

Veru nie. Ja som pevne zakorenená doma na Slovensku. Mám turodinu, vychovávam tu svoje deti. Dúfam, že nenastane situácia, kedy budem musieť pomýšľať nad odchodom. Aj keď, priznám sa, že v posledných mesiacoch ma táto myšlienka prenasleduje čoraz častejšie, ale je to spôsobené tým, čo sa deje v našej spoločnosti. Dúfam však, že zdravý rozum a pud sebazáchovy zvíťazí a Slovensko v septembri nezíde z cesty slobody a demokracie. Zatiaľ teda ostávam.



Myslíte, že v zahraničí sa tvorí jednoduchšie? V čom sa podľa vás líši produkcia hollywoodskych filmov či seriálov od tých našich?

Kvalitou scenárov a rozpočtami, ktoré umožňujú tieto scenáre točiť v neporovnateľne lepších podmienkach, ako sa to robí u nás. A keď hovorím o podmienkach, hovorím hlavne o čase, ktorý na nakrútenie takého filmu, či seriálu majú v Hollywoode. Kým u nás nezriedka natočíme film za 30 dní, oni na to majú dvakrát toľko. Myslím si však, že ak by sme mali ich podmienky a ich scenáre, máme tu dosť šikovných ľudí, ktorí by dokázali konkurovať aj Hollywoodu.