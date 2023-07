O krásnej Slovenke Lucii píšu zahraničné médiá: Dieťa s hollywoodskym HERCOM!

Galéria (32)

Lucia sa sama označuje za slovensko-kanadskú herečku a modelku. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , za svoju kariéru nafotila nespočetné množstvo tituliek pre najslávnejšie magazíny vrátane Vogue, na prehliadkových mólach predvádzala modely najznámejších svetových značiek a precestovala takmer celý svet. Nakoniec sa však rozhodla ísť za svojím snom stať sa herečkou, a tak si to namierila priamo do Hollywoodu. Okrem kariérnych úspechov tam však našla aj svoju životnú lásku – herca Anthonyho Michaela Halla, s ktorým si v roku 2017 zahrala vo filme War Machine. Dvojica sa následne v roku 2019 zasnúbila a už o rok neskôr sa zosobášili.

K absolútnemu šťastiu im chýbalo už len vytúžené dieťatko. Ich prvorodený synček Michael prišiel na svet 1. júna a novopečení rodičia sa svojím uzlíčkom lásky pochválili v magazíne People. "Moje srdce explodovalo tými najneuveriteľnejšími pocitmi lásky, šťastia a vďačnosti. Posledný mesiac a pol bol tým najrušnejším a najradostnejším obdobím nášho života. Michael Anthony Hall II, si celý svet mamy a otca a my ťa bezpodmienečne milujeme,“ napísala dojatá mamička Lucia na sociálnej sieti Instagram k zverejneným záberom s manželom a so synčekom. Dvojica však v rozhovore pre magazín People prezradila aj to, že prvý mesiac nebol až taký jednoduchý.