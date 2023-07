Nová LÁSKA Iriny Shayk: Po rozchode s Bradley Cooperom si našla TOHTO športovca!

Galéria (26)

Tom Brady si užíva "nezáväzný" románik so supermodelkou Irinou Shayk, potvrdili viaceré zdroje. "Je to niečo nové a momentálne je to úplne nezáväzné," povedal pre Page Six jeden zo zdrojov. Dvojica koketovala v športovcovom aute a neskôr aj na spoločnej prechádzke.

Zdroj: Chris Pizzello

37-ročná Shayk je Bradyho prvou kamarátkou po rozvode s brazílskou supermodelkou Gisele Bündchen. Zoznámili sa v júni na honosnej svadbe miliardárskeho dediča umenia Joea Nahmada a modelky Madison Headrickovej na Sardínii, kde boli medzi hosťami aj Leonardo DiCaprio a tenisové hviezdy Serena a Venus Williamsové.

Jeden z divákov nám povedal, že Brady, ktorý chodí na rande, odkedy sa jeho a Bündchenovej cesty rozišli, bol na tejto udalosti obletovaný Headrickovej priateľmi - vrátane Shayk.