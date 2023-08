Karin Haydu prezradila jej recept na krásu: Vďaka tomuto vyzerá stále skvele!

Galéria (15)

Kto by povedal, že Karin Haydu má 46 rokov? Ani my! Krásna herečka sa o seba príkladne stará a nie sú to len vlasy či kvalitná kozmetika. Odhalila svoje dobre strážené tajomstvo mladistvého výzoru.

Karin Haydu Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmWt1PEIqMC/

„Som totálny abstinent a nikdy som nepila alkohol, nefajčím a snažím sa piť čo najviac vody, pretože aj tieto faktory majú vplyv na moju pleť. Mnohé je nám samozrejme dané génmi, ale ak sa dá si pomôcť výberom tej správnej kozmetiky pre našu pleť, nikdy na nej nešetrím," prezradila pre Topky.sk.