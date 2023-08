Z najkrajšieho chlapca sveta je dnes už MLADÍK: Tá tvár... Ženy idú do KOLIEN!

Galéria (17)

William Franklyn-Miller je v mnohých ohľadoch ako každý iný 19-ročný chlapec: chodí do školy, hrá rugby a stretáva sa so svojimi priateľmi. Je tu však jeden rozdiel – Will má na Instagrame takmer dva milióny sledovateľov a vďaka jeho dokonalému vzhľadu sa radí medzi najkrajších chlapcov na svete. Už keď mal 12 rokov, jeho výzor lámal rekordy, čo sa krásy týka.

Ako informuje Plus JEDEN DEŇ , jeho kariéra profesionálnehp krásavca sa začala celkom nevinne. Školák z Melbourne sa cez noc stal senzáciou sociálnych médií potom, čo japonská školáčka zverejnila jeho fotografiu na Twitteri. William mal vtedy len 12 rokov. Potom, čo jeho video videlo viacero ľudí, sa strhla vlna eufórie. Jeho účet zaplavili stovky správ a pribúdali noví a noví ľudia, ktorí sa na pekného chlapca nevedeli vynadívať.

William Franklyn-Miller ako 12-ročný. Zdroj: instagram/willfranklynmiller

"Získal som okolo 100 sledovateľov každé tri sekundy,“ povedal Will pre Daily Mail. "Mysleli sme si, že sú to falošní sledujúci, že ich bolo toľko." Shannon Franklyn-Miller, Willova mama, sa obávala, že jeho účet bol napadnutý. Až keď ľudia začali komentovať, že videli Willa na Twitteri, uvedomili si, čo sa stalo.