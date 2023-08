Túžite po Birkin kabelke? Pre mnohé zostane navždy len snom! Čo musíte urobiť, aby ste ju mali?

Peniaze síce všeobecne hýbu svetom, ale zdá sa, že svetom vysokej módy až tak veľmi nie. Cesta za vysnívanou kabelkou môže trvať mesiace, no pokojne aj roky. A to aj vtedy, keď sa na vašom účte hompáľajú nuly navyše!

Dve prekrížené céčka, štvorcípy lístok s iniciálkami LV či oranžová škatuľa previazaná stuhou dokážu rozžiariť oči každej fashionistke. Vlastniť luxusný kúsok od tých najprestížnejších značiek však nie je len znak života na vysokej nohe, ale aj výhodná investícia. Ale pozor, dostať sa k niektorým kúskom sa dá prirovnať k hľadaniu svätého grálu, preto vášnivé zberateľky pri honbe za módnym pokladom nepoznajú limity. Minimálne tie finančné.

Predstava, že by ste raz mali vlastniť kabelku, ktorej hodnota dokáže prekročiť cenu štvorizbového bytu, je priam šialená. Ak totiž zatúžite po kúskoch z butiku Hermès, cena najlacnejšej kabelky štartuje približne na ôsmich tisícoch eur, no tie najdrahšie „limitky“ sa pohybujú v státisícoch. Jedna vec je na takýto hriešne drahý úlet našetriť, druhá vôbec sa k nemu dostať.

Hermés Birkin Zdroj: archív NMH

Najprv míňaj

Ale poďme k samotnej praxi nakupovania v superluxusných módnych domoch. Ak si totiž myslíte, že vkročíte s poriadne nabitou kreditkou do butiku Hermès a narobíte tam vietor, ste na omyle. V obchode síce nájdete obuv, šatky či doplnky, no kúpiť si kabelku podľa svojich predstáv či nedajbože v obľúbenej farbe je prakticky nemožné. Tú vám totiž musia vytiahnuť doslova spod pultu. Na sociálnych sieťach koluje video, ako sa v butiku Hermès dostanete ku kabelke až vtedy, keď tam miniete zhruba 30-tisíc eur.

Až potom sa vám personál ozve s informáciou, že majú kabelku – zrejme nie tú vysnívanú, ale aspoň nejakú podľa výberu zamestnancov. Nepáči sa vám? Smola. Hoci ušetríte, ak ponuku odmietnete, zaradíte sa na čiernu listinu a v obchode si už ani neškrtnete. „Samozrejme, personál v systéme vždy vidí, či u nich nakupujete často, takže určite aj to hrá rolu, no už sa mi podarilo zohnať nejakú kabelku priamo v obchode, a to som tam predtým kúpila len zopár vecí. Aj ja som zaregistrovala tieto videá, ale nie sú úplne pravdivé, teda minimálne nie v Európe. Všetko závisí najmä od personálu, ktorý tam akurát je. Niekedy zohrá úlohu to, ako do butiku prídete oblečený, niekedy sa šťastie usmeje na muža, inokedy rozhodnú čisto sympatie. Viem však, že majú kvóty, koľko kusov kabeliek môžu za deň predať, čiže ide aj o šťastie. Ak však chcete napríklad čiernu kabelku Birkin či Kelly, na tú v butiku naozaj len tak nenatrafíte. S čakacími zoznamami to však funguje tak, že ak sa na nejaký zapíšete a ozvú sa vám, že pre vás majú kabelku, no vy ju odmietnete, je takmer isté, že sa k taške tejto značky už nikdy nedostanete. Na správu musíte zareagovať do 24 hodín a po kabelku prísť do 48 hodín,“ hovorí Klaudia, ktorá ako takzvaný personal shopper precestovala za luxusnými kúskami pre svojich klientov takmer celú Európu. Ani to, že ste na zozname čakateľov však nezaručuje, že sa k taške niekedy dostanete. Môže to trvať mesiace, roky alebo vám vysnívanú kabelku nemusia ponúknuť nikdy.

Zomrela herečka a speváčka Jane Birkinová Zdroj: twitter/imdb

Snobské praktiky

Spoločnosť Hermès vyrába tašky v Paríži z prvotriednych materiá­lov, ako je teľacia koža, koža z aligátora alebo pštrosa. Každý jeden kúsok vyrábajú ručne, materiál dôkladne prezerajú z každého uhla, aby vybrali tú najkrajšiu časť. Ušitie jednej krásky trvá zhruba dva dni, a koľko ich spoločnosť vyrobí ročne, to je dobre strážené tajomstvo. Pracovníci musia trénovať roky, kým dostanú šancu ušiť svoju prvú kabelku, a aj vďaka týmto manierom si značka dokázala vybudovať reputáciu ako jedna z najžiadanejších a najnedostupnejších na módnom trhu. Tieto ukážkovo snobské praktiky sa nepáčili ani samotnej „mame“ kabelky – britskej herečke a módnej ikone 70. rokov Jane Birkin.

Aj preto sa pred pár rokmi usilovala o to, aby sa ikonická taška premenovala a neniesla viac jej meno. „Na začiatku to bola klasická kabelka, ktorá bola dostupná aj pre bežných ľudí. Až časom sa z nej stala legenda a nedostupný kúsok. Vždy, keď mi Hermès nejakú venoval, ponúkla som ju na predaj a peniaze som potom dala na charitu. Aj môj prvý originálny model som takto vydražila za vyše stotisíc eur,“ povedala v exkluzívnom rozhovore pre mesačník Emma dnes už zosnulá legenda. Diamant medzi kabelkami dostal názov po hviezde, ktorú preslávil navzdychaný hit Je t’aime. Aj samotný príbeh ikonickej tašky je zaujímavý. Stalo sa to v roku 1984, keď Jane Birkin sedela v lietadle vedľa Jeana-Louisa Dumasa, majiteľa značky Hermès. Jane bola známa tým, že všade kam chodila, nosila prútený košík. Keď sa pokúšala vyložiť kôš do priestoru na príručnú batožinu, veko sa otvorilo a obsah sa rozsypal do celej uličky.

Jane sa posťažovala, že nikde nemôže nájsť tašku, ktorá sa jej páči a je aj praktická. Dumasovi nebolo viac treba a dvojica strávila let skicovaním všetkých možných návrhov kabeliek, ktoré by ženám vyhovovali. O štyri roky neskôr voilà – zrodila sa ikona! Za to, že kabelka nesie jej meno, dostala Jane privilégium, za ktoré by nejedna žena skákala od radosti – doživotnú možnosť dostávať kabelky zadarmo. Napriek tomu herečka túto možnosť nezneužívala a za svoj život vlastnila len päť kusov. Tie nosila takpovediac do zodratia a podľa vlastných slov na nejednej na letisku aj spala. Jej favoritom bola klasika v čiernej farbe a na sklonku života vlastnila už len jednu.

Vývoj akcií spoločnosti Hermès v priebehu piatich rokov Zdroj: Tradingeconomics.com

Taška nad zlato

Oveľa bohatšiu zbierku má napríklad Victoria Beckham, ktorej na policiach v šatníku žiari až sto kúskov. Ešte viac ich vlastní beauty guru Jeffree Star. Teda presnejšie vlastnil. Pred dvoma rokmi sa totiž rozhodol, že svoj život prehodnotí a luxusnú vilu v L. A. s hriešne drahým šatníkom predá a presťahuje sa na ranč do Wyomingu. Podľa vlastných slov sa zbavil až deväťdesiatich percent svojej zbierky birkiniek a zarobil na nej „milióny“. „Je šialené, že diamantová kabelka, ktorú som pred pár rokmi kúpil, má dnes hodnotu 300-tisíc eur,“ povedal extravagantný influencer. Jeffree však pred rokmi veľmi dobre vedel, že investícia do birkiniek je dnes lepšia než investícia do zlata.

Štúdia z roku 2017 odhalila, že ich hodnota sa za posledných 35 rokov zvýšila o 500 percent, čo je naozaj viac ako pri zlate. Dobrou investíciou sú však aj kabelky Chanel, ktorých hodnota rastie od roku 2008 podobne rýchlo. Za posledných päť rokov doslova raketovo. Cena kabelky Chanel Classic Flap sa od roku 2016 viac ako zdvojnásobila – z ceny 4 900 eur na 10 200 eur. Ak ste si teda doma vyčlenili prasiatko, do ktorého šetríte na vysnívanú chanelku, každý rok si môžete kupovať ešte bruchatejšie, lebo ako sa hovorí, bude horšie. „Naše ceny zvyčajne revidujeme dvakrát ročne a budeme to robiť naďalej,“ hovorí Philippe Blondiaux, finančný riaditeľ spoločnosti Chanel. Čo je za týmto zdražovaním?

Rastúce výrobné náklady a prerušenie dodávok v dôsledku kovidu sú síce jedným z faktorov, no nie tým hlavným. Svoje urobil najmä rastúci globálny dopyt. „Za nárast cien určite môže obrovská kúpna sila z Ázie, ktorá stále rastie. Napriek tomu, že ceny špičkových luxusných značiek sa neustále zvyšujú, dopyt po nich neklesol. Oproti značke Hermès je však rozdiel v tom, že ku kabelke Chanel sa dostanete trochu ľahšie. Obchody však chcú, aby ich tovar bol exkluzívny a nemal ho každý. Paradoxom je, že ceny išli hore a počet vyrobených kusov išiel dole. Dnes platí, že ak nemáte kontakty, často sa už nedostanete ani k donedávna dostupnému kúsku,“ vysvetľuje jeden z našich najznámejších osobných nákupcov Andrej Kusalík.

Personal shopper vs reseller

Aj preto čoraz viac vplyvných dám vyhľadáva pomoc luxusných online bazárov či spomínaných osobných nákupcov, aby im pomohli splniť ich materiálny sen aj bez čakacej listiny. Samozrejme, cena je zvýšená, no pri šesťciferných sumách je ich marža často zanedbateľná. Rozdielom sú však takzvaní reselleri, priekupníci, ktorí sa chcú zviezť na vlne exkluzivity a s víziou zisku chcú kabelku kúpiť, zvýšiť jej cenu a predať ju za astronomickú sumu. „Predavači sú už špeciálne školení na to, aby tieto úmysly hneď prekukli. Neznášajú to. Dokonca sa sleduje aktivita na sociálnych sieťach."