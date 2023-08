Horúcim trendom je Barbie botox: Vyčaruje dlhý a štíhly krk, ako má slávna bábika

Galéria (11)

Možno ste zachytili virálne video, ktoré hlása chvály na „TrapTox.“ Okrem liečebného efektu má aj estetický efekt - vytvára dlhší, štíhlejší krk a krásne definuje ramená. Preto sa tento zákrok označuje aj ako „Barbie botox“. Injekcia botulotoxínu do trapézových svalov uvoľňuje napätie, eliminuje stuhnutosť krku a ramien a zmierni sa aj bolesť. Aj keď sa toto ošetrenie môže javiť ako nový trend, botulotoxín sa roky používa na uvoľnenie preťažených svalov. Trapézové svaly nevyhnutné na bežný pohyb hornej časti tela stabilizujú krk a ramená pre správne držanie tela. Môžu sa však zväčšiť pri určitých silových cvičeniach, zlej polohe pri spánku a nesprávnom sedení, kedy sa hrbíme. Aplikácia botulotoxínu síce pomôže uvoľniť stuhnuté trapézy v hornej časti, nemusí však vyriešiť príčiny napätia, ktoré môžu byť rôzne.

Margot Robbie Zdroj: profimedia

Labutia šija

"Hypertrofia trapézového svalu môže vyústiť do estetického problému, ktorý ovplyvní pacientovu atraktivitu a vnímanie krásy. Aplikáciou botulotoxínu A (BoNTA) do tohto svalu dokážeme vytvoriť hladké a čisté kontúry krku relaxáciou trapézového svalu. Pacienti udávajú, že po tomto zákroku vyzerajú „štíhlejšie“, no pociťujú aj zmiernenie „napätia“ v oblasti krku a ramien, cítia sa „zrelaxovane“. Zjednodušene povedané, BoNT injekcie do svalov prerušia nervové impulzy, čo spôsobí ich uvoľnenie, čo má rôzne výhody,“ vysvetľuje MUDr. Michaela Blaško z kliniky MySkinLab.

„V prípade aplikácie do trapézového svalu pomáhajú zmierniť napätie a bolesť v oblasti krku a zároveň majú kozmetický účinok - zoštíhľujú, predlžujú krk, zmierňujú „zhrbený“ vzhľad.“ Opakovaná aplikácia botulotoxínu vedie k svalovej atrofii v dôsledku nedostatočného používania svalu, čo potenciálne znižuje množstvo neuromodulátora potrebného na ďalšiu liečbu. Preto by ste si mali osvojiť správne držanie tela, kráčať vzpriamení a nehrbiť sa. Ošetrenie je úplne reverzibilné, teda v prípade potreby sval pravidelným používaním získa svoj pôvodný objem. Ako pri každom kozmetickom ošetrení – najmä pri tých trendových – mali by ste sa poradiť s odborníkom, aby ste prediskutovali svoje očakávania a potenciálne riziká spojené s ošetrením. Je dôležité, aby ste sa uistili, že ide o kvalifikovaného lekára.