Hviezda modelingu Saša Gachulincová: Najviac som hrdá, že som nikdy neskúsila DROGY

Má za sebou množstvo krásnych kampaní, objavila sa na obálkach svetových magazínov, spolupracovala so špičkovými osobnosťami modelingu. Sekne jej to na móle, aj na televíznej obrazovke v úlohe moderátorky. Kariéru odštartovala víťazstvom v slovenskom kole Schwarzkopf Elite Model Look a na svetovom finále skončila ako druhá. Dnes je etablovanou modelkou agentúry Elite Bratislava. Často spomína rodinu a dôležitosť dobre nastavených hodnôt. Rodičia ju viedli k športu, ktorému sa v rôznych formách venuje dodnes. Možno práve s ním spojená drina a odriekanie sa stali základom pre zvládnutie kariéry modelky. Okrem toho, že je krásna, je aj veľmi profesionálna a zodpovedná. Aj vďaka pracovitosti, pevnej vôli a disciplíne sa dostala tak ďaleko.



Ako sa máš v týchto dňoch?

Mám radosť z teplých dní, z blížiaceho sa leta. Teším sa na dovolenku, hory, more a športovanie vonku. Užívam si životný balans v súkromí aj v práci.



Krása vychádza aj zvnútra. Čo robíš, keď sa tvoja duša necíti práve najlepšie?

Je prirodzené mať aj ťažšie chvíle, no býva to len obdobie. Viem, že bude zasa dobre. Beriem život, ako je, či prídu radosti či starosti, vždy to nejako zvládnem. V prípade potreby by som neváhala využiť služby mentorky. Som aj veriaca. Pomodlím sa k Bohu. A najviac mi pomáha rodina. Najmä mamina – moja najlepšia kamoška a bútľavá vŕba. Vie ma upokojiť, povzbudiť a ubezpečiť, že všetko bude v poriadku. Zbytočne neanalyzujem. Neobzerám sa do minulosti. Starosti hádžem za hlavu a nenosím ich do práce.



Za čo by si sa pochválila?

Keďže mám zdravé sebavedomie, som aj zdravo drzá (úsmev) a tak sa chválim za veľa vecí. Najviac som hrdá, že som nikdy neskúsila žiadne drogy. A že som ostala sama sebou. Som stále tá istá Saša, ako keď som s modelingom začínala. A nemienim sa ani meniť (úsmev).

Na ktoré pracovné skúsenosti najradšej spomínaš?

Na všetky. Za tých osemnásť rokov ich bolo naozaj veľa. Rada spomínam aj na začiatky, na obdobie, keď som žila v New Yorku, v Paríži, keď som chodila po kastingoch a fotila, na to, ako sme veľa lietali, aj keď sme vtedy na to nadávali. Teraz s odstupom času si to všetko veľmi vážim. Platí to aj dnes. Či je to v zahraničí, alebo na Slovensku, vždy som vďačná za každú prácu, či je to kampaň, katalóg, prehliadka. Som rada, že môžem spolupracovať s najväčšími profesionálmi v odbore.



Ktorý moment v tvojej kariére považuješ za najdôležitejší?

Keď ma agentúra a môj agent Saša Jány objavili. Keď som vyhrala Elite Model Look, spustila sa jazda na húsenkovej dráhe. Som Bohu, sebe, agentúre a rodine vďačná, že ma podporovali a že som mohla kariéru odpáliť vo veľkom hneď od začiatku. Dôležité je dobré nastavenie s materskou agentúrou, aby sa modelke darilo. Treba si vybrať tú správnu, ktorá má meno aj v zahraničí a sú v nej odborníci a špička vo svojom fachu.