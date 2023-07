Slávny nápis HOLLYWOOD oslavuje 100 rokov? Toto ste o ňom určite nevedeli!

Deväť písmen, z ktorých sa stalo synonymum slova film, no v ich tieni stoja ďalšie: úspech, sila, peniaze aj večná sláva. Hollywood je továrňou na sny a ako tom náhodou neviete, dáva vám to o sebe vedieť už z diaľky.

Galéria (7)

Dnes o ňom síce hovoríme ako o kolíske filmového sveta, no nebolo to vždy tak. Prvé americké filmy nakrútené pred rokom 1911, ako Veľká železničná lúpež alebo prvý Frankenstein, sa točili na východe v oblasti New Jersey. A potom sa filmová produkcia presunula na západné pobrežie. V prvom rade to bolo lacnejšie, okrem toho Kalifornia ponúkala celý rok pekné počasie, rôznorodé scenérie a dalo sa tam aj „utiecť“ pred zákonom, ktorý po tom, ako si Thomas Edison patentoval kinetograf, prístroj na záznam filmov, neumožňoval točiť na čokoľvek iné. S patentom totiž mal legálny monopol nad celým priemyslom. Tvorcovia mali v Kalifornii neobmedzené možnosti a v časti Los Angeles rýchlo vznikali filmové štúdiá a miesto sa pomaly menilo na mekku filmového priemyslu. Začali sem prúdiť tisíce ľudí splniť si svoj americký sen a rýchle osídľovanie spôsobilo aj to, že sa v meste vo veľkom stavalo a rozvoj realitiek praskal vo švíkoch. Reklama síce bola vtedy ešte v plienkach, ale investorovi Harrymu Chandlerovi sa podarilo niečo, čo dodnes nemá obdobu.

Nápis je dnes symbolom mesta. Zdroj: J. David Ake

Namiesto mesiacov desaťročia

Harry potreboval spropagovať nie príliš lukratívne pozemky v časti Whitley Heights a aby pritiahol pozornosť čo najväčšieho počtu zákazníkov, dal na horu Mount Lee presne pred 100 rokmi, teda v roku 1923 nainštalovať nápis Hollwoodland. Písmená boli vyrobené z dreva a aby pútali čo najviac, osvetľovalo ich približne štyritisíc žiaroviek, ktoré musel správca meniť každý deň. Že nešlo o lacný špás, svedčila aj cena inštalácie – 21-tisíc dolárov, čo je dnes asi 360-tisíc dolárov. Pôvodne mali v pláne nechať reklamu na mieste len rok a pol, no osvetlený pútač sa stal senzáciou. Postarala sa o to aj kinematografia v období zlatej éry Hollywoodu, ktorá nápis rada používala vo svojich filmoch a povedomie o ňom roztrúsila do sveta. Z reklamy bol razom hit a orientačný bod každého, kto do mesta anjelov prišiel. Hlavy L. A. sa preto rozhodli, že si nápis ponechajú. Nákladné prevádzkovanie však ležalo mnohým v žalúdku, a tak sa po pár rokoch opäť dostalo na pretras. Mesto sa napokon rozhodlo, že od časti nápisu LAND upustí a od roku 1949 nápis žiaril aj bez osvetlení, no najbližších niekoľko desaťročí ostal bez povšimnutia. Teda, až dovtedy, kým z neho neodpadlo písmeno O. Schátraná pamiatka nedala spávať zakladateľovi magazínu Playboy Hughovi Hefnerovi, ktorý odštartoval rozsiahlu kampaň na obnovu tejto dominanty. Vyzval viaceré známe tváre a napokon sa deväť osobností, každá za jedno písmeno, pričinili v roku 1978 o to, že nápis dostal svoju súčasnú podobu a pôvodné drevené písmená nahradili nové z odolnej ocele.