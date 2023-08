Známy český pár si chcel uctiť narodenie syna: Spoločné TETOVANIE práve TAM? Ľudia nechápu

Galéria (54)

Jeho snúbenica, influencerka Angie Mongombe, mu začiatkom leta porodila synčeka Rafaela. Dvojica už stihla vyvolať rozruch, keď sa tri týždne po jeho narodení vybrala na wellness pobyt a bábätko nechala na starosť babičke."Som rada, že o svojom živote môžeme rozhodovať iba my sami. A my sme sa rozhodli, že je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na náš vzťah, a to aj popri tom, že máme dieťa. Je to práca, a to celoživotná (pokiaľ teda chceme, aby náš vzťah vydržal dlho, a to chceme!). Rafael bude mať šťastných rodičov, a to sa rovná šťastné dieťa. Rýpte si, ako chcete. My máme v tom, ako má náš život vyzerať, jasno!“ napísala čerstvá mamička k fotkám.

Model Pepa z reality šou Survivor 2023 Zdroj: Instagram/Josef Kůrka

Angie aj Pepa následne čelili spŕške kritických komentárov, podľa ktorých by mama počas šestonedelia od novorodenca na tak dlho odchádzať nemala, niektorí zase čerstvej mamičke pripomenuli riziko infekcií, ktoré môžu intímne ženské partie po pôrode ohrozovať. Mesiac po narodení dieťaťa známa česká dvojka prekvapila opäť. Rozhodli sa uctiť si deň, keď prišiel na svet ich potomok, spoločným tetovaním. Dátum 8. júla odteraz nosia na neprehliadnuteľnom mieste – na krku! Zatiaľ čo časť komentujúcich Angie a Pepovi drukuje, ďalším sa umiestnenie "kérky“ nepáči.