To FAKT? Tomáš rozhodnutím zaskočil aj Marcelu: Toto bude mať ZÁSADNÝ vplyv na ich VZŤAH!

Skvelú atmosféru na trenčianskom letisku si užili aj zaľúbenci Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková, s ktorými sa rozprával denník Plus JEDEN DEŇ . "Outfit mi vyberal Tomi. Povedala som mu, že chcem nejaké čierne oversize sako a poslala som ho do obchodu," smiala sa Maca. "Keď som stál v rade, všetky baby na mňa pozerali, prečo si ja kupujem dámske sako," zabával sa Tomáš, ktorý má však perfektný vkus. Marcela bola rozhodne neprehliadnuteľná, jej outfit si pozrite v GALÉRII ! S Tomášom tvoria pár iba niekoľko týždňov, no už teraz je jasné, že televízny ženích je v tom až po uši. Keď po šou prišiel na Slovensko, jeho plány boli dané. Užiť si tu leto a v septembri naspäť do Bangkoku, kde už vyše päť rokov žije. Zrejme však netušil, že po rozchode s Petranou sa dá bleskovo dokopy so sexi Marcelou. A keďže je do nej zaľúbený až po uši, láska mu teraz prevrátila život naruby.

Marcela a Tomáš Zdroj: Instagram tomas_tarr

"Keď sme Bangkok už tak viac preberali, tak sme sa zhodli na tom, že keď tam bude obdobie dažďov, tak budeme na Slovensku a, naopak, keď tu bude zima, pôjdeme do Bangkoku. Tomi sa mi však priznal, že dokonca raz zvažoval, že by prišiel na Slovensko kvôli mne žiť…” prekvapila Marcela. "Áno, je to tak, ale v prvom rade by som ju aspoň raz zobral do môjho prostredia, aby videla môj život, pretože to všetko, čo som jej povedal, je pre ňu iba teória a nikdy nemala šancu aspoň ho vidieť. Rád by som ju tam zobral minimálne na dovolenku, a potom sa rozhodneme,” doplnil ju Tomáš. "Zadarmo dovolenka, ubytko,” smiala sa Marcela, ktorá by si však trvalý život v Thajsku nevedela predstaviť.