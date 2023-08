Kollárova Laura sa zaplietla medzi Vittekovú a Richterovú: Slová proti Barbore vás šokujú!

Galéria (16)

,,Richterová píše, aby sa ľudia pozreli na moju dcéru ako na prostitútku a hecuje ich k nenávisti a zlobe. To, čo si dovolila a napísala o mojej 17-ročnej dcére, tým prekročila všetky hranice! Moja dcéra je krásna čistá duša a stráži si súkromie. Písať o 17-ročnom ešte dieťati, ktoré má na fotke šminky a bola na akcii, že je kur*a a poslať ju ešte Borisovi do postele... To je už cez čiaru pre mňa, jej otca aj rodinu," pohoršovala sa Patrícia, ktorá sa rozhodla na Barboru podať trestné oznámenie. Do konfliktu sa namočila aj novopečená mamina Laura.