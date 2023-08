Hore bez! Toto sú najhorúcejšie mužské telá nášho šoubiznisu

Každý z nich z duše nenávidí, keď ich niekto označí ako sexsymbol, pravdou však je, že si svoj výzor pestujú a svedomito sa o seba starajú. Holdujú zdravému životnému, hýbu sa a športujú, často aj počas dovolenky s rodinou.

Miňo Kereš Zdroj: IG Miňo Kereš

Tanečník Miňo Kereš vníma pohyb v dobrom slova zmysle ako drogu. “Už desať rokov ale aktívne netancujem na javisku a svojmu telu sa venujem prevažne pod dohľadom profesionálneho trénera. Byť fit – je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, pretože mi to veľmi pomáha aj mentálne. Cítim sa silnejší a celkovo pohodovejší keď ma nič netrápi, nebolí a neomína,” vysvetľuje.

Boris Valábik Zdroj: IG Boris Valábik

Bývalý hokejista a športový komentátor Boris Valábik bezpochyby vyčnieva svojou urastenou postavou z radu. Ani on ju nezanedbáva napríklad ani pri domácich prácach,. Behá a pravidelne navštevuje posilňovňu. A čo by poradil ostatným, ktorí sa snažia udržiavať fit, pre ešte lepšiu efektivitu? “Často vidím v posilňovni, že si mnohí pred cvičením dajú nejaký pollitrový sladený nápoj, a idú cvičiť. Chcú spaľovať tuky. Lenže potom sa môže stať, že počas hodinového tréningu spaľujú len ten cukor, ktorý si pred tréningom dali v tom sladenom nápoji,“ vraví. Takže, ako hovorí Boris – cukor do posilňovne nepatrí.