Spisovateľ Michal Viewegh: Na staré kolená znova zamilovaný

Galéria (16)

„Ako partner som nádherne dozrel, ako dobré víno s predpokladom pre dlhoročnú archiváciu. Niekdajšiu nezodpovednosť burčáku a divokosť mladého vína u mňa nahradili neskoré zbery a výbery z hrozna,“ povedal sám o sebe v rozhovore pre český portál prozeny spisovateľ Michal Viewegh. Po dvoch rozvodoch opäť hrdo hlási, že našiel novú lásku, a to mimoriadne netradičným spôsobom, ktorý by vydal aj na ďalší román. Ukrajinka Olena bola aj s malým synom na úteku pred vojnou na Ukrajine a osud to zariadil tak, že ju vo svojej veľkej vile na Sázave prichýlil starnúci, osamelý spisovateľ.

„Pripadalo mi sebecké neponúknuť ubytovanie nejakým Ukrajincom. Učinil som tak a bol som za tento malý dobrú skutok veľkolepo odmenený. Ale moja staromládenecký dom na Sázave naozaj ožil. Predtým tu bolo väčšinu času zvláštne ticho, ale teraz sa ľudia rozprávajú, smejú, milujú, hádajú, objímajú...“ Zároveň však priznal, že ani jeho nová partnerka sa v malom českom meste nevyhla nevhodným verbálnym útokom a osočovaniu, pre svoj ukrajinský pôvod, spisovateľ s ňou tak isto musel riešiť šikanu jej syna na miestnej škole. Dnes je, ako vraví, už našťastie znova všetko v poriadku.

Spisovateľ Michal Viewegh. Zdroj: IKAR

Viewegh tvoril posledné roky oficiálny pár s pani Monikou, ktorá sa po jeho druhom rozvode a po zdravotných komplikáciách, čo nastali v dôsledku prasknutej aorty, o neho doma starala. Hoci to vyzeralo tak, že ona by mohla byť po tom všetkom tou pravou, prišiel rozchod.

„Ak zostanete v šesťdesiatke sami, veľmi neveríte, že vás láska opäť stretne. A keď sa tak stane, veľmi si to vážite. Takže sa snažíte viac. Napríklad byť pozornejší, netrápiť sa toľko žiarlivosťou alebo nerobiť hlúpe začiatočnícke chyby. Po prasknutí aorty som si prežil niekoľko rokov pekla, ale našťastie som sa vrátil do neba. Prežívam lásku ako v dobrom romantickom románe. Teda s radosťami a smútkami, skrátka lásku so všetkým,“ vyznal sa v už spomínanom rozhovore.

Michal Viewegh Zdroj: Ikar

Michal Viewegh začínal ako nočný vrátnik, učil na základnej škole češtinu a už viac ako tridsať rokov je spisovateľom, veď na konte má viac ako tridsať kníh, ktoré často odrážajú nielen to, čo sa práve deje v spoločnosti, ale aj to, čo sa deje v jeho osobnom živote. Mnohé z nich sa dočkali sfilmovania. Za všetky spomeňme aspoň Báječné láta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Román pro muža, Vybíjená či Účastníci zájezdu.

Roky bol Michal Viewegh na vrchole, vedel si užívať život. A bolo to vidieť aj na jeho knihách. Pred jedenástimi rokmi si spisovateľ na svoje päťdesiate narodeniny splnil sen a zabehol maratón, no o niekoľko mesiacov neskôr mu praskla aorta a prežil asi najhoršie obdobie svojho života. Rekonvalescencia a návrat do života boli ťažké, opustila ho matka jeho dvoch dcér a popri boji o zdravie, návrat pamäte a bežný život. bojoval aj s depresiami.