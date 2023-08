Lajdáci Hollywoodu: Ktoré celebrity kašľali na vzdelanie?

V škole to ďaleko nedotiahli, no napriek tomu urobili obrovskú hereckú kariéru. Kto? To sa budete diviť!

Galéria (38)

Johnny Depp Zdroj: Instagram Johnny Depp

Prednosť dostal rock

Johnny Depp nikdy nebol vzorným študentom. Lákalo ho všetko okrem kníh. Keď

mal dvanásť rokov, dostal prvú gitaru, čo v ňom vzbudilo vášeň pre hudbu. Hral v

niekoľkých kapelách a od pätnástich sa rozhodol sa seknúť so školou. Vysníval si, že

sa stane profesionálnou rockovou hviezdou. Pomerne netradičné je, že ho v tomto

zámere podporil aj riaditeľ strednej školy, ktorú v tom čase navštevoval. Ktovie

prečo…



Skúšaný chudobou

Ani Jim Carrey, ktorý si získal srdcia divákov v mnohých úspešných komédiách aj

emotívnych drámach, v školských laviciach veľa vody nenamútil. Už od malička mal

komediálny talent, avšak robilo mu veľké problémy uchytiť sa. Navyše v jeho rodine

sa počítal každý cent, teda Jim bol už relatívne skoro prinútený pracovať, aby

finančnú situáciu v rodine pozdvihol. Ako 16-ročný už do školy nechodil vôbec.

Krásna Jennifer Lawrence Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoP2Sb4ItTb/

Herečka so sociálnou fóbiou

Máte radi herečku Jennifer Lawrence? Tak iste viete, že mala dosť komplikované

detstvo. Herečka sa v jednom z rozhovorov priznala, že bola hyperaktívne dieťa a

trpela pomerne ťažkou sociálnou úzkosťou. Tieto negatívne pocity však dokázala

poraziť práve herectvom. Škole dala zbohom vo svojich 14 rokoch, lebo ako

prezradila, prioritou bola jej kariéra. Toto sústredenie na herectvo sa určite vyplatilo,

keďže dnes patrí Jennifer k najlepším a najúspešnejším herečkám svojej generácie

a ovenčená je dokonca aj Oscarom.



Ryan Gosling si tiež pochvaľuje činnosť proti stresu. Zdroj: Shutterstock

Vzdelával sa doma

Ani Ryan Gosling na svoje detstvo nespomína príliš rád. Ako sám neraz poznamenal,

nemal skoro žiadnych kamarátov a, žiaľ, často bol terčom nepríjemnej a krutej

šikany. Ťažkosti mu robilo zvládnuť učivo, v kolektíve sa netešil obľube, čo viedlo

nakoniec k domácemu vzdelávaniu. Časom ho uchvátilo herectvo natoľko, že svoju

hereckú kariéru poriadne nakopne a dal predčasne zbohom strednej škole.



Nicole Kidman Zdroj: Shutterstock

Koktavá Nicole

Veru ani Nicole Kidman veľa formálnemu vzdelaniu nedala. Jej matka bola zdravotná

sestra a otec biochemik a psychológ, lenže Nicole lekársky svet nelákal. Zamilovala

si herectvo, hoci, ako sama povedala, ako dieťa bola veľmi nesmelá a dokonca

koktala. Práve v herectve však našla útočisko. Školu nechala za sebou, keď vo

svojich 16 rokoch dostala ponuku zahrať si vo filme Bush Christmas. Spočiatku hrala

viac na divadelných doskách než pred kamerou, ale postupom času sa z nej stala

svetoznáma a rešpektovaná herečka.



Keanu Reeves, obľúbený herec sa narodil v roku 1964. Zdroj: redbookmag

Problémový chlapec

Aj sympaťák Keanu Reeves bol tak trochu problémový študent, ktorý počas piatich

rokov vystriedal štyri stredné školy. Často sa dostával do problémov. Mal vlastnú

hlavu, bol značne drzý a nerešpektoval autority, niekoľkokrát sa dostal do hádky aj

so samotným riaditeľom. Ako sa sám vyjadril, mal pocit, že do školy nezapadal a

podobný názor mali zrejme aj profesori. Z mnohých škôl ho totiž vylúčili. Keď sa teda

Keanu v 15 rokoch rozhodol, že sa stane hercom, definitívne so školou sekol a

rozhodol sa zamerať na kariéru.



Robert Downey Jr. Zdroj: profimedia.sk

Drogy a film

Ako v prípade mnohých iných hercov, ani v prípade Roberta Downey Jr. nebola

práve ideálna situácia doma na vzdelávanie sa. Jeho otec bol drogovo závislý a

dokonca mu nevadilo, že k drogám už od mladého veku pričuchol aj mladý Robert,

ktorý si ako dieťa zahral v niekoľkých menších roličkách vo filmoch svojho otca, čo v

ňom podnietilo vášeň k herectvu. Aj to bol dôvod, prečo sa Downey napokon

rozhodol odísť zo školy. Jeho otec tým nebol nadšený, ale Robert bol pevne

rozhodnutý. Dnes patrí k najlepšie plateným hercom Hollywoodu.