Detaily drsného KONCA Nízlovej a Ibaru: Najprv ROZCHOD, potom POTRAT... To jej FAKT spravil?!

Dvojica sa dala dokopy v apríli, v čase, keď urastený fešák účinkoval v šou Let´s Dance. Len krátko predtým ešte tvoril pár so spolužiačkou Kristínou, ktorú spolu zobral aj na jeden z prenosov. O pár týždňov neskôr sa už ukazoval po boku Twiinsky, ktorá veľmi skoro po ich milostnom vzplanutí ostala v požehnanom stave. Bohužiaľ, svoje druhé dieťatko v náručí držať nebude. Ako Nový Čas informoval, Daniela potratila v treťom mesiaci a skrachoval jej aj vzťah s Ibarom. Denník zisťoval detaily.

Ako porozprával zdroj z okolia Twiinsky, ešte nedávno vyzeralo byť všetko slnkom zaliate. "Victor sa k Daniele nasťahoval a celý jún bol u nej doma. Učil sa tam na skúšky a celá rodina vrátane jej rodičov a sestry sa snažili, aby mal pokoj. Stále jej pritom hovoril, ako ju ľúbi a nič nenaznačovalo, že by to bolo inak,“ povedal zdroj Novému Času . Po návrate domov však nastal zo strany Ibaru zvrat o 180 stupňov a zásadné rozhodnutie tehotnej Daniele oznámil cez telefón! "Victor sa potom v júli úplne otočil a len jej zavolal, že sa ešte necíti na takú zodpovednosť a nechce byť otcom. Daniela z toho bola zdrvená, nechápala, čo sa stalo, lebo nič tomu nenasvedčovalo,“ opísal informátor.

Victor Ibara s Danielou Nízlovou na Let's Dance. Zdroj: Instagram/letsdance.markiza