Flirtovanie pomáha ženskej duši: Ako? To sa budete diviť!

Je to definitívne potvrdené! Flirtovanie je pre ženy zdravé a mali by si ho dopriať plným priehrštím. Samozrejme, mysliac na riziká a pravidlá, ktoré flirtovanie má.

Ide o akýsi tichý jazyk túžby, ktorý zahŕňa verbálnu komunikáciu aj reč tela, ale aj chatovanie na rôznych platformách. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je také príjemné? Každý prejav záujmu spustí mozgové centrum odmeňovania a do tela sa uvoľní kokteil hormónov šťastia, ktoré vám zlepšia náladu. Preto sú niektorí ľudia od flirtovania takmer závislí. Pre niektorých môže byť flirtovanie náplasťou na osamelosť alebo neúspešné vzťahy. Veľa závisí aj od vašej životnej situácie, či naozaj hľadáte len príležitostný flirt, ktorý nikam nevedie, alebo flirtovanie vnímate ako začiatok randenia.



Kde sú hranice zvádzania?

Úsmev, očný kontakt, niekoľko komplimentov... Pre niekoho to môže byť bežný a úplne nevinný spôsob komunikácie, iní si to však môžu vysvetliť ako jasný prejav záujmu a snahu nadviazať vzťah. Flirtovanie len preto, aby sme sa všetci cítili dobre, si vyžaduje dostatočnú dávku emocionálnej inteligencie a tí, ktorí jej majú menej (čo vôbec nesúvisí s IQ), môžu naraziť.

A sebavedomie rastie

Život je aj tak dosť komplikovaný, a keď sa stretne viacero nepriaznivých situácií, chvíľa strávená s cudzincom, možno v bare, môže byť skutočným povzbudením a spôsobom, ako si vyčistiť hlavu. A nielen to. Vo chvíľach, keď sa v práci nedarí, váha ukázala o päť kíl viac a nálada klesá, sa ľudia cítia zraniteľnejší kvôli nahromadenému stresu, pochybujú o sebe a prestávajú si veriť. A to je presne ten moment, keď vám aj úplne nevinný flirt môže vrátiť sebadôveru.



Tréning mozgu

Rozhovory s ľuďmi, ktorých poznáte roky, sa často zužujú na tie isté frázy. Keď sa však snažíte zapojiť do rozhovoru neznámeho človeka alebo rozosmiať niekoho, koho poznáte len pár minút, musíte vynaložiť oveľa viac úsilia, ak sa naňho snažíte zapôsobiť. Musíte zapojiť svoju predstavivosť, oprášiť si slovnú zásobu, skrátka roztočiť mozog a viac sa snažiť. Toto je najlepší tréning na rozvoj sociálnych zručností. Najmä pre hanblivejších jedincov je to skvelé cvičenie na zlepšenie vašich komunikačných schopností. A tiež vás naučí počúvať a lepšie vnímať, čo hovoria ostatní.

Sexi na počkanie

Flirtovanie vytvára pozitívnu energiu, ktorá z vás okamžite urobí atraktívnejšiu osobu. Samozrejme, musíte rozlišovať, či flirtujete v snahe niekoho zviesť alebo nadviazať trvalejší vzťah, alebo vám ide len o nevinnú zábavu. Tak či onak, práve flirtovanie, žartovanie a podpichovanie vám dodá tú povestnú iskru v očiach, ktorá zaručí, že z vás ostatní nespustia oči. A čo sa bude diať ďalej, je naozaj len na vás.