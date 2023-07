Zmrzlina pri chudnutí: Áno či nie? Konečne poznáme pravdu!

Častým omylom je presvedčenie, že keď už si máme dopriať sladkosť, tak je zmrzlina oveľa lepšou voľbou než povedzme zákusok, pretože v nej aspoň nie je múka. Lenže o to viac je v nej cukru. Studené výrobky totiž vnímame ako menej sladké v porovnaní s tými, ktoré sa jedia pri izbovej teplote, preto sú v podstate presladené. Na druhej strane je ale pravda, že v zmrzline nie je zas až tak veľa tuku. Preto platí, že zmrzlinu si aj počas diétneho režimu dopriať môžete, ale rozhodne nie každý deň a zabudnite na veľké porcie. Pod kontrolou sa množstvo oveľa lepšie drží, keď si dáte jeden kopček v meste, než keď si naberieme sami doma z litrovej vaničky zo supermarketu. Zmrzlina raz za čas je úplne v poriadku, ale prázdniny neznamenajú dať si na desiatu sladkú buchtu, na obed zmrzlinu a celý deň popíjať sladené malinovky. Ak sa skutočne práve snažíte zhodiť, zmrzlinu si dajte, ale urobte z nej jedinú sladkosť toho dňa – pohár prosecca nechajte zase na inokedy. Alebo to berte napríklad tak, že si malú vhodne zvolenú zmrzlinu doprajte namiesto desiaty alebo olovrantu.

A čo tie ovocné?

S cukrom súvisí aj ďalší častý omyl – keď si vyberáme medzi mliečnou a čisto ovocnou zmrzlinou, máme tendenciu s ohľadom na líniu voliť tú ovocnú, ale z vyššie uvedených dôvodov v nej môže byť množstvo cukru. Paradoxne aj viac ako v zmrzline mliečnej, ktorá obsahuje tuk, ktorý je sám o sebe nositeľom nám príjemnej chuti. Tú naopak ovocie mrazením stráca a výrobcovia alebo predajcovia sa to logicky snažia dohnať sladením. Platí to ako pre nanuky, tak pre kopčekovú alebo točenú zmrzlinu.

Po mliečnej zmrzline vám zároveň vďaka jej zloženiu tak rýchlo nevyhladnete. Po ovocnej áno, navyše je pritom ľahké prepadnúť dojmu, že hlad je známkou toho, že človek jedol skutočne málo. Lepšia je preto malá porcia kvalitnej zmrzliny s mliečnou zložkou, radšej mliečnej ako smotanovej. Dobrou voľbou bývajú zmrzliny tvarohové alebo jogurtové, pozor ale, aby nešlo len o príchuť.

Plná proteínov? Naozaj?

Novinkou posledných rokov sú zmrzliny označené ako proteínové alebo so zvýšeným obsahom bielkovín. Znie to lákavo, pretože už najskôr všetci vieme, že ak chceme zhodiť alebo si váhu udržať, mali by sme mať v strave práve dostatok bielkovín. Ich výhodou je okrem iného to, že zaženú hlad na dlhšiu dobu. Nič z toho ale neznamená, že takto obohatené zmrzliny sú diétne alebo že sa môžu stať plnohodnotným zdrojom potrebných bielkovín.