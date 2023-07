Scenárista filmu Invalid Tomáš Dušička: Písať filmy sa učil v Hollywoode

V Los Angeles, kde Tomáš Dušička študoval filmovú scenáristiku, ho naučili, že scenárista je na úplnom spodku potravinového reťazca. Písanie filmu je podľa neho viac remeselná rutina než umenie, vyžaduje si trpezlivosť, disciplínu a chuť do nemoty prepisovať to, čo scenárista už považuje za dokonalé.

Galéria (9)

Slovenskému filmu dal scenárista Tomáš Dušička nového hrdinu – nasrdeného vozíčkara so záhoráckym dialektom, ktorý nemá problém upratať mafiánov a vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Kam sa hrabú Marvelovky. Invalida videlo už takmer 190 000 ľudí a ukázal, že v našich zemepisných šírkach môže vzniknúť dobrá čierna komédia, ktorá nešetrí nikoho a rozosmieva skoro všetkých.

Tomáš, študoval si žurnalistiku a viem, ako je od nej ďaleko k scenáristike a tvorbe filmu.

Už vtedy som mal k scenáristike aj réžii blízko, v prvom ročníku som skúsil aj prijímačky na VŠMU, no vzhľadom k môjmu nelichotivému výsledku som si to rozmyslel a dokončil som žurnalistiku. Rok nato som odcestoval do L.A. kde som študoval na New York Film Academy priamo v Universal Studios. Bol to veľmi intenzívny trojmesačný kurz, počas ktorého som pochopil, o čom vlastne filmová scenáristika je.

A o čom je?

V prvom rade je to remeslo, v druhom alebo až dokonca treťom rade ide o umenie. To znamená, že človek musí mať nejaký talent na písanie, musí vedieť pracovať s príbehmi, no zároveň musí ovládať kopec postupov, mať veľkú trpezlivosť a disciplínu, čo nie je vždy priamo spojiteľné s umením. Ak má človek predstavu o tom, že scenár vzniká pri sangrii a západe slnka na pláži, je absolútne mimo. Tvorba scenáru spočíva najmä v jeho prepisovaní. Napísal som scenáre, o ktorých som bol presvedčený, že sú dobré, či už to bola rozprávka Vianočné želanie alebo Invalid, a napriek tomuto pocitu som ich následne rok a pol prepisoval.

Scenárista Tomáš Dušička pri nakrúcaní filmu Invalid Zdroj: Barbora Jančárová

Úprimne, keby mi niekto vrátil osemkrát článok, bola by som veľmi zlá a ešte viac by som o sebe pochybovala.

V rámci kurzu sme sa zoznámili s producentom, ktorého meno si teraz už žiaľ nespomeniem, ale mal za sebou pomerne veľké filmy... A ten nám povedal – skôr ako sa začnete venovať scenáristike naplno, prosím uvedomte si, že ste na spodku potravinového reťazca. Môže sa stať, že napíšete svoj najlepší scenár, predáte ho a keď sa hotový film dostane do kín, ani ho nespoznáte. A v titulkoch nebudete uvedení ako scenáristi, ale len ako autori námetu.

Nie je to frustrujúce?

Je, ale je to realita. Na Slovensku sa to ešte dá nejakým spôsobom ustáť, netreba to úplne vzdať. Poučený minulosťou, ja napríklad do mnou napísaných vecí rád vstupujem aj pri realizácii, aby som mal nad nimi aspoň akú-takú kontrolu. Pri Invalidovi som sa pokúsil s Marošom Hečkom nastaviť trošku inú spoluprácu a povedal mu, že by som veľmi rád zasiahol do filmu viac ako len scenáristicky. Vyšiel mi v ústrety a skončilo to tak, že som robil druhého asistenta réžie. To isté aj pri ďalšom filme, ktorý sme s Marošom napísali a nakrúcali nedávno. Bol som na pľaci, dokonca sa nám stalo, že pani Holubová kvôli zdržaniu na ceste z Prahy meškala a zmenili sa nám plány nakrúcania. Produkcia mi zavolala, že potrebujú do pár hodín prepísať scény tak, aby sa dali nakrútiť bez pani Holubovej. Toto sú situácie, ktoré ukážu, že je fajn, aby bol scenárista na pľaci, no nie je to úplne bežné. Hoci, ja sa snažím etablovať trochu hlbšie aj preto, že mám režisérske ambície.

Panuje dogma, že dobre sa dá písať len v materinskom jazyku, no ty píšeš po slovensky aj anglicky. Angličtina tvoj rodný jazyk nie je.

Dobre sa píše v jazyku, v ktorom sa človek cíti pohodlne. Čeština a slovenčina sú si veľmi blízke jazyky, a pritom sa mi neporovnateľne lepšie píše po anglicky, než po česky. Pohybujem sa v anglickom svete a častejšie hovorím anglicky než česky. Keď som napísal niečo po česky, vyznelo to smiešne. To sa mi v angličtine nestáva.

Scenárista Tomáš Dušička Zdroj: Barbora Jančárová

Niektorí scenáristi schválne cestujú v MHD a len tak počúvajú a vnímajú ľudí, ako rozprávajú. Robíš to aj ty?

Je to jedna z vecí, ktoré scenáristom odporúča odborná literatúra (a skúsenejší kolegovia), aby komunikovali s ľuďmi, nielen preto, aby si vypočuli ich príbehy, ale aj preto, aby počuli ako rozprávajú, akú majú kadenciu jazyka, štylizáciu, aké slová používajú, ako ich radia do viet… Ale priznám sa, že vedome to nerobím. Napriek tomu film Invalid vznikol z dvoch, údajne, skutočných príbehov. Jeden mi povedala manželka, druhý kolega. Ja som ich dal dokopy s tým, že som pre ne hľadal šťastný koniec, keďže oba dopadli v realite tragicky. Mrzelo ma, že tá hrôza, ktorá sa aktérom oboch príbehov stala, je nemenná.