Známi rodičia im stanovili prísne pravidlá: Nedostávajú darčeky, nesmú hrať hry na tablete a…

Galéria (21)

Jennifer Lopez: Tablet iba v nedeľu

Dvojčatá Jennifer Lopez oslávili 15 narodeniny jednoduchou, ale isto chutnou tortou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Co-ys4PjB8Q/

Latino diva má s bývalým manželom Markom Anthonym dvojičky Emmu a Maxa. Pokiaľ ide o výchovu svojich ratolestí, dodržiava jedno prísne pravidlo – jej deti nemôžu počas týždňa používať tablet ani hrať videohry. Podľa JLo sú bežné dni na to, aby si deti robili domáce úlohy a pripravovali sa do školy. Tablet môžu používať iba v nedeľu, a to len vtedy, ak sú pripravení do školy.