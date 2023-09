Dcéra Cher nie je v tom sama: Deti ktorých slávnych majú iné telo, než v akom sa narodili?

Galéria (26)

Cher a syn Chaz

Preoperovaná dcéra speváčky Chaz Bono. Zdroj: profimedia

Dnes dospelý muž sa narodil ako dievča, ktorému rodičia dali meno Chastity. Pred rokmi sa v šou Oprah Winfrey zveril, že v podstate od puberty, keď sa začalo jeho telo meniť, sa nenávidel. Jeho telo sa správalo inak, než sa cítil. Napokon sa rozhodol pre zmenu pohlavia. Slávna mama Cher to vraj prijala v pokoji, avšak keď na ňu prvýkrát prehovoril mužským hlasom (vďaka hormonálnej liečbe), vtedy to na ňu celé doľahlo. Na pokoji jej nepridávali ani média, ktoré chceli z príbehu jej dcéry, teraz už muža, vyťažiť senzáciu. Časom sa s tým vyrovnala, zmenu prijala a so svojím synom Chazom si skvelo rozumie.