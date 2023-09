Modelka Očovanová obedovala s rodinou, keď zrazu... Kabelka za 3000 eur úplne ZDARMA!

Galéria (12)

Bizarná situácia, na ktorú Katarína nikdy nezabudne. K svojej vysnívanej kabelke sa dostala úplnou náhodou a EVE exkluzívne porozprávala svoj príbeh. „Sedela som v zahraničí s rodinou na obede, keď za mnou zrazu prišiel nejaký chlap, asi o dva-tri roky starší ako ja, a položil mi otázku: Aká je tvoja vysnívaná kabelka? Nechápavo som sa na neho pozrela a opýtala sa, prečo sa ma na to pýta. A on povedal, že mi veľmi chce kúpiť kabelku mojich snov. Bola som z tejto udalosti v rozpakoch, no keď na tom aj naďalej trval, zo srandy som povedala naozaj názov tašky, po ktorej som túžila – Saddle bag od značky Dior, ktorá v tom čase stála asi tritisíc eur. Potom chlapík odišiel a my sme si trošku šokovaní ďalej s rodinou vychutnávali obed.

Katarína Očovanová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cw8Q7_vt6FF/