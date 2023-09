Sexsymbol Chris Evans sa OŽENIL: Vzal si o 16 rokov MLADŠIU cudzinku...Veď vyzerá ako DIEVČATKO

Galéria (47)

A hoci jeho vyvolená nie je z rovnakej krajiny ako on, povolanie majú rovnaké. Predstaviteľ Kapitána Ameriku zahorel láskou k o 16 rokov mladšej portugalskej herečke menom Alba Baptista (26). Ich vzťah sa prevalil v novembri 2022, v tom čase však mali pár tvoriť rok. Podľa zdroja magazínu People to už vtedy medzi Chrisom a Albou bolo vážne. "Sú zaľúbení a Chris nikdy nebol šťastnejší. Jeho rodina a priatelia ju všetci zbožňujú,“ povedal. Na Valentína tohto roka vzťah priznal aj samotný sexsymbol, keď zverejnil sériu zaľúbených fotiek so svojou láskou. A dnes už sú svoji!

Chris Evans vo filme CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER. Zdroj: BONTON FILM