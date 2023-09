Superstylista Law Roach: Muž, ktorý "stvoril" Zendayu

Galéria (30)

„Môj pohár je prázdny. Všetkým, ktorí ma počas mojej kariéry podporovali, ďakujem. Každého, kto mi dovolil siahnuť na svoj imidž, si neskutočne vážim. Tento biznis však nie je len o oblečení. Keby bol, zostal by som do konca svojho života. Bohužiaľ, nie je to tak. Politika, faloš a klamstvá vyhrali a dostali ma, vyhrali ste... Odchádzam,“ oznámil verejnosti aj fanúšikom nečakane na svojom Instagrame a otvoril tak široké pole pre dohady a konšpiračné teórie o tom, čo asi musel zo svojej pozície v lesku a biede červených kobercov prežívať a strpieť a prečo to napokon vzdal. Akokoľvek, Law sa svojho odhodlania nechať nad hviezdnym biznisom zlomenú palicu zatiaľ skalopevne drží, no jeho portfólio zostáva a naďalej udivuje.

„To, čo robím, sa naozaj podobá tomu, čo robí architekt. Prieskum, zostavenie plánu, obstaranie materiálov… Ja to však robím s oblečením, šperkmi, vlasmi a mejkapom.“ Zoznam jeho klientov sa podobá zoznamu toho, kto je v súčasnosti v oblasti módy a hudby takpovediac neohroziteľne in. Anya Taylor-Joy, Ariana Grande, Céline Dion, Naomi Campbell, Lindsay Lohan aj Demi Lovato. V roku 2021 ho dokonca magazín Hollywood Reporter zaradil do rebríčka najlepších amerických stylistov, čím sa zapísal do histórie, pretože v zozname bol nominovaný ako vôbec prvý afroamerický stylista. Pokiaľ by ste však chceli vidieť tie najlepšie z Roachových prác, stačí sa pozrieť na Zendayu. V priebehu desiatich rokov herečka, ktorá sa prvýkrát v kariére objavila na červenom koberci v polyesterových šatách z lacného reťazca Target, preskočila úlohu inšpiratívnej celebritky a stala sa čímsi, čo nemá ďaleko k módnej bohyni. Dizajnéri od Toma Forda po Donatellu Versace sa začali stavať do radu, aby ju mohli obliekať. A Roach je ten, kto stál na samom začiatku.

Väčšinu času mal ruku na kormidle a vmanévroval Zendayu do jej životnej úlohy bohyne červených kobercov. Pred dvomi rokmi dvojica získala za svoje úsilie cenu CFDA Fashion Award, pričom Zendaya bola ovenčená titulom štýlová ikona, ktorý predtým získali Prince, Beyoncé a David Bowie. Dlhoročné partnerstvo so ženou, ktorú Roach označuje ako Z, svetu módy darovalo niektoré z nezabudnuteľných momentov z červeného koberca posledných rokov. Za všetky spomeňme Z vo vyhrnutých šatách od Ricka Owensa na londýnskej premiére filmu Dune či v reťazových šatách od Versaceho na Met Gala v roku 2018. No nielen spojenie s celebritami mu zabezpečilo miesto medzi priekopníkmi módy. Je chlapcom z plagátu novej éry stylingu pre celebrity – procesu, ktorý ide oveľa ďalej než len za výber šiat na odovzdávanie cien. Pre dnešných hviezdnych stylistov je oblečenie stavebným kameňom alebo postavou v príbehu. Roach a jemu podobní sú majstri v spriadaní samotného príbehu. Jeho legendárna premena Céline Dion, ktorá sa v očiach verejnosti zmenila z tuctovej baladickej speváčky na slávnu stálicu módneho sveta, je dnes metrom, podľa ktorého sa dá merať úspech každého iného stylistu. Písal sa rok 2016, Céline smútila za zosnulým manželom Reném Angélilom a práve v tej chvíli jej do života nezmazateľne vstúpil Roach, ktorému sa rozhodla poddať. O niekoľko týždňov neskôr vystúpila na parížskom týždni módy s leteckými slnečnými okuliarmi a mikinou s kapucňou značky Vetements, ktorú zdobil obrázok z Titanicu. Na jednej strane tento vzhľad naznačoval, že ide o ženu, ktorá chce byť vnímaná ako žena, ktorá ide s módou. Na druhej strane to bola nežná výpoveď o smútku: My Hearth Will Go On a môj stylista mi v tom bude pomáhať.