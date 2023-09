Topmodelka Tereza Maxová: Toto je môj recept na krásu!

Galéria (44)

Tereza Maxová

Len pred pár dňami oslávila 52.narodeniny a rozhodne by jej tento vek tipoval málokto. Stále vyzerá neuveriteľne. Topmodelka Tereza Maxová je zástankyňou prirodzenej krásy a je známa tým, že nevyhľadáva estetickú medicínu ani plastické operácie. Jednoducho tvrdí, že so starnutím sa nedá bojovať, treba ho “len” vedieť prijať a užiť si každé cifru vo veku naplno.

Tereza Maxová

"Som presvedčená, že s vekom sa nedá bojovať, treba ho prijať. Je to genetika, neexistuje na to žiadny recept, ide o to, ako ho prijmete. Nedá sa tomu vyhnúť," povedala Maxová pre české médiá. Zároveň dodala, že vzor v starostlivosti o telo a ducha našla už dávno vo svojej mame. Tá na drahú kozmetiku nemala peniaze a používala najjednoduchší krém, no žila mimoriadne aktívne. “Chodila na slnko, mala prirodzený pohyb, upratovala, nakupovala... Myslím, že takýto vzor mám aj doma. Snažím sa ho nasledovať," vysvetľuje a dodáva, že najdôležitejšie je dobre sa vyspať. "Čím je človek starší, tým viac vidí, keď má starosti, zle spí, napríklad, keď má choré deti. Kľúčom je osem hodín pravidelného spánku."