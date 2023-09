Poznáte superstylistov, ktorí obliekajú červené koberce?

Galéria (25)

Progresívny styling

Pre britského stylistu Harryho Lamberta, dlhoročného spolupracovníka napríklad aj speváka Harryho Stylesa, je vzdorovanie rodovým stereotypom tvorivou motiváciou a koniec koncov aj vizitkou. Počas toho, ako sa Styles etabloval ako sólový umelec, opustil svoje bezpečné, no zároveň nudné zázemie s rozpustenými vlasmi, mikinami a skinny džínsami. Na ich miesto nastúpila pestrá paleta farieb, kvetinových potlačí a starostlivo umiestnených perových boa. Na prvý pohľad je možné, že pripomína Bowieho v čase najväčšieho boomu alebo mladého Micka Jaggera. Je tu však aj veľa originality a práve tá si získava módny svet. Tak ako si zaistil rešpekt hudobného priemyslu, ktorý ho chcel odpísať ako ďalšieho člena boybandu bez talentu, získal aj požehnanie nemilosrdného mlyna módneho priemyslu. Obzvlásť si cení to od Alessandra Micheleho z Gucci. Blízki tejto dvojice opisujú oboch harryovcov ako pevných priateľov a spolupracovníkov. V snahe zdokonaliť a priniesť estetiku, ktorá je viac než len súčtom niekoľkých odvážnych oblekov, Lambert preskúmal novú hranicu v rodovej politike a vytvoril pritom kultúrnu ikonu. Stylista, ktorý začínal pracovať pre maloobchodnú sieť River Island, mal podobný úspech s futbalistom Dominicom Calvertom-Lewinom. Keď obliekol útočníka Evertonu do krátkeho obleku Prada na fotenie pre Arena Homme+, výsledná obálka zdvihla viac než len pár obočí z futbalovej komunity a, čo je najdôležitejšie, upozornila svet na Calverta-Lewina – muža s odvahou kráčať vlastnou cestou. Rovnako sa Lambertovi podarilo upriamiť pohľady na britskú herečku Emmu Corrin, hviezdu seriálu The Crown. Postavil ju na piedestál módnej odvahy a zaistil jej tak priazeň mnohých módnych asociácií. Dnes má držiteľka Zlatého glóbusu šatník nabitý závideniahodnými návrhmi od takých značiek ako Schiaparelli, Daniel Roseberry a Miu Miu a práve Lambertova vedúca ruka jej umožnila nájsť si cestu v módnom labyrinte a vytvoriť si vlastný štýl.

Našťastie nie sme dokonalí

Na prvý pohľad nenápadná žena, no to, čo dokáže správne zvoleným outfitom vykresať z hercov ako Brad Pitt, Pedro Pascal, Mark Ruffalo či z futbalistu Davida Beckhama a jeho manželky Victorie, berie dych. Julie Ragolia nasala pánsky vzhľad so šmrncom ženskej inšpirácie v reverznej výmene štýlu. „Mám rada ten sivý priestor medzi pohlaviami,“ vysvetľuje Julie. Či už ide o zvláštne zakrivenie goliera, alebo nejasné rodové náznaky, Ragolia sa cíti dobre s jemnou, ale účelnou „nedokonalosťou“, ako to sama nazýva. Táto charakteristická interpretácia chýb, ktoré sa bežne vyskytujú v jej dielach, odkazuje najmä na nedokonalosť ľudstva. „Ako ľudia nie sme dokonalí. Móda nemôže vytvoriť dokonalého človeka,“ tvrdí Ragolia. „Sme rôznorodí svojím pôvodom, tvarmi a veľkosťami. To sú na móde tie najzábavnejšie veci.“ Julie pôvodne vôbec neplánovala vstúpiť do sféry módy celebrít, nechcela byť stylistkou. Vyštudovala filozofiu a k móde sa dostala cez nadšenie pre estetiku. Pracovala v zákulisí prehliadkových mól a na módnych editoriáloch v rôznych nezávislých časopisoch, kde sa stretla a spolupracovala s ľuďmi, ktorí vnímali oblečenie ako príležitosť na obohatenie kultúry a filozofie. Sama inklinuje k pánskej móde, tvrdí, že vyhovuje jej osobnosti a dokáže v nej nájsť útechu. „Som nenápadný človek a myslím si, že pánska móda je super, pretože všetko je tak trochu nenápadné na rozdiel od toho ženského.“ Je toho názoru, že pánska móda ešte nie je úplne preskúmaná, aspoň v porovnaní s tým, čo sa urobilo na poli dámskej módy. A práve v tom vidí veľký potenciál kreativity bez obmedzení. „Od spadnutého rozkroku cez sukne po skrátený rukáv alebo nohavicu zavinutú nad členok, dokonca aj posun k teniskám namiesto elegantných topánok – tieto malé evolučné detaily sa stávajú stálicami. Muži sa na základe toho učia, ako byť stále zvedaví a ako byť oblečení na akúkoľvek príležitosť vo voľnočasovom odeve. V móde sa snažím klásť dôraz na univerzálnosť, ktorú sa hľadám pomocou extrémov,“ vysvetľuje.

Selena Gomez Zdroj: Instagram Selena Gomez

Z úzadia do popredia

V súčasnosti je dobrým zvykom celebrít označovať svoj zákulisný tím na sociálnych sieťach. No nie je to ešte tak dávno, čo boli ľudia, ktorí stáli za ich šatníkom, pred očami verejnosti úplne skrytí. „Stylisti nikdy neboli oslavovaní tak ako teraz,“ potvrdzuje Brooke Wall, zakladateľka globálnej spoločnosti The Wall Group, ktorá sa zaoberá prioritne manažmentom stylistov. „Pamätám si na obdobie, keď stylistom celebrity odmietali pripisovať zásluhy. Trvalo dlho, kým sme sa dopracovali k dnešnému stavu,“ dodáva. Bola presvedčená, že prínos stylistov ako tvorcov imidžu sa často podceňoval. „Musíte rozlišovať medzi nákupcom, ktorý niekomu vytvorí šatník, a tými, ktorí majú schopnosti a kreatívnu silu vytvoriť celú osobnosť,“ hovorí. Za najpôsobivejšie premeny posledných rokov považuje prerod Tracee Ellis Rossovej, za ktorým stojí Karla Welch, a spoluprácu Seleny Gomez s Newyorčankou Kate Youngovou. „Je oveľa ťažšie vynájsť niečo nové, ako začať s niekým od piky,“ tvrdí Brooke, ktorá začala podnikať práve s cieľom pozdvihnúť úroveň stylistov a ich prácu. Aj vďaka tomu, že sa nevzdala, videla za posledných 20 rokov, ako sa toto odvetvie poprášené hviezdnym leskom mení. Zastupuje množstvo stylistických hviezd vrátane spomínanej superstylistky Karly Welch z Los Angeles, ktorá stojí za premenou Justina a Hailey Bieberovcov. Vďaka dynamike sociálnych sietí a ich okamžitej všadeprítomnosti sa z každého verejného vystúpenia môže stať nezabudnuteľný a ikonický módny okamih. Karla Welch, ktorá považuje svoju prácu s Justinom Bieberom za najkreatívnejšiu, sa vyžíva v možnosti obliekať klientov naprieč celým spektrom ich životného štýlu, nielen pre potreby červeného koberca. „Keď som začínala, oblečenie bolo vnímané ako brnenie, v ktorom sa dá čeliť svetu. Teraz je to spôsob, ako sa v ňom vyjadriť a povedať: Toto som ja! Berte alebo nechajte tak. Zistila som, že v obliekaní je teraz oveľa viac slobody. Základom mojej práce je vyzdvihnúť podstatu človeka, preto to zákonite nemôže to byť len o oblečení, musí to byť o tom, kto daná osobnosť v skutočnosti je. Bez tohoto vedomia by som sa v práci nepohla,“ hovorí.

Prirodzená túžba po zmene

„Autenticita je kľúčová súčasť tohto procesu,“ tvrdí Anna Trevelyan, ktorá pracovala s Bellou Hadid, Duou Lipa, Rihannou a v súčasnosti s Christinou Aguilera. So svojimi klientmi sa púšťa do hľadania duše pred tým, ako začne pracovať na ich profile. „Imidž pre mňa nie je nevyhnutne o oblečení. Ide o štýl, energiu, sebavedomie a kreativitu. Nerada redukujem imidž len na odev,“ dopĺňa Anna, ktorá okrem iného pristupuje rada k hviezdam, ktoré oblieka, karikaturisticky, zveličuje estetiku, aby vytvorila silný pocit identity. „Mojou úlohou je pomôcť povýšiť podstatu toho, kým umelec v skutočnosti je, na úroveň fantázie. Každý má rôzne stránky a aspekty svojej osobnosti – je len dobre, ak sa mi ich poradí svojou prácou zveličiť a ešte viac na ne upozorniť,“ hovorí a dodáva, že rovnako dôležité je vedieť reagovať na osobnostný vývoj a s ním spojené zmeny. „Túžba prehodnotiť spôsob obliekania je niečo, s čím sa stretol hádam každý z nás, je prirodzená. Koniec koncov všetci sme vyvíjajúce sa bytosti a náš šatník sa tomu prispôsobuje. Je prirodzené chcieť rásť, chcieť sa meniť. Pre umelcov a návrhárov to môže byť rovnaké: opustiť jednu časť svojho života a prejsť do ďalšej,“ vysvetľuje Anna Trevelyan. To nemusí vždy znamenať radikálnu zmenu značky. Jemné zmeny módneho smerovania môžu byť účinným spôsobom, ako citeľne zmeniť svoj vzhľad, a pritom neprestreliť. Stylistka uvádza ako príklad zmenu Christiny Aguilera z blond bomby na ryšavú. „Bola to jednoduchá zmena, ktorú sme urobili len kvôli albumu, ale vyzerala neuveriteľne a ľudia sa do nej znova zamilovali,“ dodáva.