Tieto HVIEZDY sa neznesú: Najväčší nepriatelia HOLLYWOODU!

Kanye West vs. Pete Davidson

Na kohutí súboj sme si minulý rok mali chuť zobrať popcorn, keďže Kanye West išiel naplno. Na svojom Instagrame zverejňoval súkromné konverzácie s priateľom svojej ex Kim Kardashian Petom Davidsonom, ktorého dourážal na všetkých možných frontoch. Celú kauzu musela ukončiť až Kim, ktorá mu prehovorila do duše s tým, že sa začína o svoju rodinu a priateľa báť. Pete sa o Kanyem viackrát vyjadril, že by nemal prestať vynechávať lieky, pretože začína byť nekontrolovateľný. Nuž, títo dvaja si na pivo zrejme nikdy nezájdu.



Hilary Duff vs. Lindsay Lohan

Detské herecké hviezdičky si medzi sebou narobili zlú krv pre chlapa. Tým bol dnes už nebohý brat Nicka Cartera Aaron. Hilary s ním začala v roku 2001 randiť a všetko vyzeralo idylicky až do momentu, pokým sa, podľa jej slov, nezačala Lindsay nudiť. „Prebrala mi ho z nudy a potom, keď sa ku mne rozhodol vrátiť, označila mňa za tú, ktorá preberá frajerov,“ vyjadrila sa Hilary v rozhovore.

Sylvester Stallone vs. Richard Gere

Dvojica filmových es si spolu mala zahrať v roku 1974 v snímke The Lords of Flatbush, no na pľaci to medzi nimi poriadne vzbĺklo. Konflikt vyústil až tak, že Richard sa roly vzdal a na jeho miesto museli obsadiť niekoho iného. Ani po rokoch sa nič nezmenilo, čo v roku 2006 Silvester priznal a dokonca šokoval, že dvojica raz mala aj fyzickú potýčku. Sylvester si však narobil aj ďalších nepriateľov po tom, ako Brucea Willisa nazval chamtivým, keď si za štyri dni natáčania Expendables vypýtal štyri milióny dolárov.