Soňa Skoncová: PRAVDA o jej účasti na Oscaroch. Stačilo málo a nikde by som nešla!

„Pracovala som V L. A. ako modelka a ako vždy ma agentúra vyslala na kasting. Povedali mi len, že to má byť niečo s Oscarmi, ale všetko ostatné je prísne tajné. Na kastingu bola kopa dievčat a ani som veľmi nerátala s tým, že ma vyberú. Dokonca som si na dátum, kedy tá práca mala byť, naplánovala výlet do Las Vegas. A aj som tam odišla, keď mi zrazu volali z agentúry, že som ten džob dostala a musím sa vrátiť do L. A. Pamätám, ako som bola nahnevaná, no nakoniec som sa pobalila a išla. Vybrali si tri dievčatá a už príprava na event bola veľkolepá. Líčili nás v Paramount Studios, kde sme si rovno skúšali aj uniformy, v ktorých na Oscarov pôjdeme. Stále sme však nevedeli, čo budeme robiť a hlavne s kým. Vtom sa v štúdiu objavil Sasha Baron Cohen a dozvedeli sme sa, že budeme jeho stráž, keďže v tom čase promoval film Diktátor. Na Oscarov sme prišli vo veľkej limuzíne, a keď sme zaparkovali pred červeným kobercom, dozvedeli sme sa, že ďalej pôjdeme len dve.

Napokon si Sasha vybral mňa a ešte jedno dievča. Tá posledná musela ostať v limuzíne. Na Oscarov som sa teda vôbec nemusela dostať,“ vysvetľuje Soňa, ktorú však slávny red carpet aj poriadne prekvapil. „Doslova tam bola tlačenica. Je tam okrem celebrít aj množstvo členov ich tímu a museli sme sa predierať davom. Rozostup sa urobil len na fotenie,“ spomína Soňa, ktorá do poslednej chvíle nevedela ani o škandále, aký Sasha plánuje. „Dostala som do ruky urnu s popolom a len mi povedali, že keď príde čas, mám ju Sashovi podať a nech sa stane čokoľvek, celý čas sa máme tváriť vážne. Keď popol vysypal na Ryana Seacresta, bola som, samozrejme, šokovaná, no snažila som sa byť profesionálna a neprejaviť žiadnu emóciu.“ Herec bol podľa jej slov celý večer milý a opisuje ho mimo kamier a svetiel reflektorov ako nesmierne charizmatického, šarmantného a inteligentného muža. „Dodnes, keď vidím, že sa blížia Oscary, v duchu sa usmejem a zaspomínam si na ten večer. Môj agent mal pravdu keď povedal, že na ten džob nikdy nezabudnem.“