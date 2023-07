Svadba českého hokejistu ZRUŠENÁ tri týždne pred termínom: Čože?! Veď on už sa cukruje s INOU!

Galéria (19)

Ako píše iSport.blesk.cz , s dnes už exsnúbenicou, modelkou a bývalou juniorskou tenistkou Andreou Voseckou (28), tvorili pár dlhých sedem rokov. Keď spolu začínali, ani jeden netušil, akú sľubnú kariéru Dan rozbehne a že sa prepracuje k miliónovým zmluvám v tímoch NHL. To chcelo obetu od jeho lásky Andrey, ktorá sa mu v jeho pôsobiskách starala o zázemie. "Veľká vďaka patrí priateľke, ktorá sa o mňa skvele stará,“ ďakoval Vladař blond kráske pred dvoma rokmi. Dvojica si mala v júli povedať "áno“ a všetko už bolo pripravené – obrúčky na mieru či svadobné šaty. Pozvánku na veselicu dostali aj Danovi kolegovia z tímu Calgary. Lenže zo svadby tri týždne pred jej termínom zišlo!

Dan a Andrea spolu pritom boli ešte koncom mesiaca vysmiati na Morave. Do vínnej pivničky sa však hokejista neskôr vrátil na degustáciu vína len so svojimi kamarátmi. A narazil na ženu, ktorá mu pomotala hlavu. Má ísť o slobodnú mamičku, ktorú Dan poznal už dávnejšie. A v mesiaci, kedy sa mal ženiť, s ňou už zverejnil prvú fotku na Instagrame. "Každá minca má dve strany a som šťastný, že aj po tých rokoch, čo sme sa prvýkrát uvideli, tak nás to dalo dohromady,“ predstavil svetu svoju novú lásku.

Dan Vladař chytá v zámorskej NHL. Zdroj: TASR/AP