(ROZHOVOR) Sexi herečka Sarah Arató: Až teraz spoznávam samu seba

Sarah, čo si predstavíte ako prvé, keď sa povie Hollywood?

Neobmedzené možnosti. Možno to je trochu všeobecné, mám v hlave jednu vec – pred pár dňami som bola v kine na Marvelovke a rozmýšľala som o tejto otázke, čo si predstavím, keď sa povie Hollywood, o čom budem hovoriť? O fantastických hereckých výkonoch? A potom sa začal film, a ja som sa tri hodiny smiala, všetko vybuchovalo, blikalo, svietilo, chvíľami som si zapchávala uši, lebo to bolo nahlas a na konci ma to aj trochu vzalo, hoci to bol film, ktorý hral na city úplne jednoducho, ale ja som vďačný divák a vždy sa nechám zviesť. Samozrejme, nie sú všetky hollywoodske filmy o tomto druhu wau efektu, ale je ich v poslednej dobe dosť a sú čím ďalej tým viac premakané a ja sa zamýšľam, kam to pôjde ďalej. Myslím, že technika v dnešnej dobe a možnosti, čo všetko sa môže na plátne diať, sú neobmedzené.

Hollywood, ten sa ešte stále spamätáva zo sexizmu a z tieňa, ktorý naň vrhla kauza Weinstein. Vezmime si teraz slovenský šoubiznis a filmársky priemysel – má to v ňom mladá herečka/žena ťažké?

Myslím si, že žijeme dobu určovania hraníc, čo je samé o sebe ťažké, aj preto, že už sme na niečo iné zvyknutí. Sami seba sa pýtame, či je v poriadku, že sme si na určité modely správania zvykli, práve preto sa občas dostávame do extrémov. Spája sa mi to s tým, že všetci strašne kričia. A možno je to dobre. Ak sa máme zobudiť, asi treba kričať. Nemyslím si, že to ženy všeobecne majú ľahké. Nedávno ma zastavili policajti v mojom aute, vypýtali si doklady a popri tom jeden podotkol – a predpokladám, že auto je frajerovo. Čo ja viem, čo som mu na to mala povedať? Tak som sa zasmiala a pozvala som ho do divadla, načo mi povedal, že do divadla nechodí, lebo má divadla dosť na cestách. Dlhodobo žijeme v mnohých stereotypoch, ktorých sa tak ľahko nezbavíme. Som ženou rada, mám rada ženstvo ako také. Často rozmýšľam nad tým, či musíme strácať ľudské hodnoty, aby sme boli úspešní, v šoubiznise, v biznise… Či naozaj materinskosť, ľudskosť a láska musia ísť bokom a sú niečo nežiaduce, lebo sa spájajú so ženskosťou a mäkkosťou. Musia ísť preč, aby sme si boli rovní a rovnocenní? Akonáhle sme nútené hrať mužov, prestávame to byť my. Zároveň si vonkoncom nemyslím, že by to muži mali jednoduchšie. Na nich sa už generačne kladie toľko zodpovednosti – ako sa majú správať, ako majú všetko zvládať, ideálne bez emócii… niekde vnútri cítim, že by pomohlo, keby sme boli všetci obyčajne normálni a snažili sa pochopiť toho druhého a nesúperiť. Ale či a ako sa to dá dosiahnuť...

Odhovárali vás rodičia od herectva?

Myslím, že doteraz v mojom živote ma neodhovárali od ničoho. Sem-tam mi povedia, že to alebo to nie je úplne okej. Skôr sa mi vždy snažili naznačiť, že keď urobím toto, stane sa s najväčšou pravdepodobnosťou toto. V mojej hereckej dráhe ma naopak veľmi podporovali. Vnímali moje talenty a snažili sa ma podporovať v tom, čo mi ide najviac.

To znamená, že ste talentov mali viac?

Nebola som úplne multitalentovaná, ale chodila som do rôznych krúžkov. Skôr som sa vedela pre všetko nadchnúť. Páčila sa mi predstava, že ovládam veľa jazykov, že hrám krásne na klavíri, ale keď som sa mala učiť slovíčka alebo cvičiť na klavíri, to sa mi už až tak nechcelo a predstavy boli fuč. Možno práve preto mi vyhovuje herectvo, aj v ňom sa človek nadchne vždy na chvíľu nad niečím iným. Teším sa z toho, že som na chvíľu lekárka, viem si úplne predstaviť, že ňou som a odpadá mi kopec povinností okolo študovania medicíny.



Sarah Arató:„V každom vzťahu sa naučím iné veci a som iná, lebo je v inom životnom období, až mám pocit, že každá láska je úplne prvá.“ Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Nemali ste sebadisciplínu?

Veľkú nie. To, čo som chcela robiť, to som aj robila, kým ma to neprestalo baviť. Sebadisciplíne ako takej som sa začala učiť až teraz, až teraz. Na škole som pochopila, že talent je jedna vec, ale kontinuita vecí a neustála práca na sebe, je vec druhá. Všetko má svoju postupnosť, na to aby som dosiahla niečo väčšie potrebujem dosiahnuť a absolvovať povedzme desať čiastkových cieľov. Mám pocit, že to súvisí s obdobím zmeny, v ktorom sa aktuálne nachádzam. Začalo ma baviť byť disciplinovaná a dospelá.

Hovorí sa, že ženské telo aj duša sa menia zhruba každých sedem rokov, vy ste vekovo na prahu piatej sedemročnice.

To som nevedela. A ak to je tak, nech je týchto sedem rokov ešte lepších, než tých predtým!