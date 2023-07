Katka Knechtová o nesplnenom sne: Niektoré ženy sú bez detí spokojné, no JA NIE!

Galéria (43)

Spokojnosť na pracovnom poli však už dlhší čas u Katky zatieňuje fakt, že nie je mamou. V roku 2018 v rozhovore pre Život o tejto citlivej téme otvorene porozprávala s tým, že s pribúdajúcim časom sa dokonca zmieruje s možnosťou, že dieťa a rodinu mať nebude… „Nie som typ, ktorý by bol zameraný iba na svoju prácu a budovanie kariéry… Záležitosti okolo zakladania rodiny a dieťaťa však človek nevie ovplyvniť a môže sa pre ne iba trápiť. Prešla som si obdobím, keď som sa naozaj trápila, lebo som rodinu a dieťa veľmi chcela,“ odkryla svoje súkromie muzikantka pre týždenník Život.

„Samozrejme, stále je to ešte otvorené, no už sa zmierujem s myšlienkou, že to možno nevyjde. Žijem naozaj špecifický život a máloktorý muž vie s týmto držať krok a rešpektovať to… Hudba je silnou súčasťou môjho života a ja sa jej neviem a ani nechcem vzdať. Preto to nechávam voľne plynúť. Ani to nechcem nijako tlačiť. Čo má byť, to bude. Som s tým naozaj zmierená,“ dodala Katka, ktorú v minulosti nenaplnená túžba po materstve neraz dohnala až na pokraj psychických síl. „Keby ste sa ma to opýtali v minulosti, tak by som možno s plačom odišla z miestnosti, lebo by som o tom nechcela rozprávať,“ uviedla bez okolkov.