Štíhlosť speváčky Adele vyráža dych! Vieme, vďaka čomu tak výrazne schudla: Trúfnete si?

Zverejnenie fotografie, na ktorej máte o 40 kíl menej, zaručene vyvolá rozruch. O to väčší, keď ste megahviezda známa svojou kyprou postavou. Speváčka Adele schudla pomocou Stirfood diet. O čo vlastne pri diéte ide?

Čo je sirtfood diéta?

Sirtfood diéta (alebo inak sir­tuínová diéta) je dielo dvoch britských výživových odborníkov – Aidana Gogginsa a Glena Mattena. Dvojica prisahá na výskum sirtuínov – proteínov, ktoré v tele dokážu aktivovať niečo ako gén chudnutia. Navyše vraj pri tejto diéte neschudnete zo svalovej hmoty. Znelo by to priam idylicky, keby na schudnutie stačilo prihodiť pár potravín do jedálneho lístka.

Špeciálna diéta sa však skladá z niekoľkých fáz, počas ktorých dochádza k naozaj rapídnemu poklesu príjmu kalórií. V prvej fáze, ktorá je najdrastickejšia, sa pijú iba zeleninové šťavy a denný príjem kalórií by nemal presiahnuť hranicu tisíc kalórií, čo je odporúčaný energetický príjem štvorročného dieťaťa.

V ďalších fázach sa príjem zvýši na 1 500 kalórií. Počas druhej fázy, ktorá trvá štyri dni, môžete zjesť dve jedlá bohaté na sirtuíny a vypiť dve zeleninové šťavy. V tretej, udržiavacej fáze, trvajúcej dva týždne, by ste mali zjesť tri jedlá bohaté na sirtuíny, vypiť jednu zeleninovú šťavu a dopriať si môžete aj nejaký ten snack z kategórie sirtfood. Podľa autorov by diéta mala robiť zázraky na počkanie, pretože v publikáciách hovoria o úbytku až troch kíl týždenne, čo je niekoľkokrát viac, než odporúčajú lekári. (Článok pokračuje na ďalšej strane)